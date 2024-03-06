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Спарта Прага - Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Ливерпулю легко не будет
Фото: Спарта Прага
Лидер АПЛ "Ливерпуль" будет бороться за выход в четвертьфинал Лиги Европы с пражской "Спартой". Первая встреча состоится в Чехии. "Спарта" тоже занимает 1-е место в чемпионате, а еще не привыкла проигрывать на домашнем стадионе.
Поединок 1/8 финала Лиги Европы пройдет в четверг, 7-го марта. Начало игры в 19:45.
Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.
Трансляція матчу Спарта Прага - ЛіверпульСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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