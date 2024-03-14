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Аталанта - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Аталанта - Спортинг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Аталанта - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Рубен Аморим продолжает заявлять, что приоритет для "Спортинга" - чемпионат. Джан Пьеро Гасперини не так категоричен и говорит о важности Лиги Европы. Но уже говорил о приоритете Кубка Италии, а в чемпионате есть отличный шанс пробиться в Лигу Чемпионов. В первом матче оба выставили не лучшие составы. Как выйдет сейчас?

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14 марта. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Спортинг"

Результат первого матча - 1:1

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

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Трансляція матчу Аталанта - Спортінг
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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