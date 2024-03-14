Аталанта - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Рубен Аморим продолжает заявлять, что приоритет для "Спортинга" - чемпионат. Джан Пьеро Гасперини не так категоричен и говорит о важности Лиги Европы. Но уже говорил о приоритете Кубка Италии, а в чемпионате есть отличный шанс пробиться в Лигу Чемпионов. В первом матче оба выставили не лучшие составы. Как выйдет сейчас?

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14 марта. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Спортинг"

Результат первого матча - 1:1

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)