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Аталанта - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 14.03.2024

Лига Европы

Неужели лиссабонцам турнир совсем не нужен?

Аталанта - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 14.03.2024

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Рубен Аморим продолжает заявлять, что приоритет для "Спортинга" - чемпионат. Джан Пьеро Гасперини не так категоричен и говорит о важности Лиги Европы. Но уже говорил о приоритете Кубка Италии, а в чемпионате есть отличный шанс пробиться в Лигу Чемпионов. В первом матче оба выставили не лучшие составы. Как выйдет сейчас?

14 марта. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Спортинг"

Результат первого матча - 1:1

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Состояние команд

В Лиссабоне "Аталанта" выглядела гораздо сильнее "Спортинга". И по тактике, и по желанию. Переиграла его по ударам по воротам со счетом 13:5. В каркас ворот - 3:1. Гасперини называл промахи сумасшедшими, пропущенный - единственной ошибкой его команды в матче, заявлял, что она должна была победить. При этом гостевой ничьей доволен.

Оптимизм сумели найти и в стане "львов". Аморим вспомнил, что в групповом турнире в Лиссабоне игра против "Аталанты" была такой же, но тогда его команда проиграла. То есть прогресс есть. А в Бергамо тогда "Спортинг" играл гораздо лучше соперника и дважды попал в каркас ворот. Сыграв 1:1. Если и сейчас будет прогресс - победит.

После очного матча "Аталанта" сыграла вничью 2:2 с "Ювентусом" в Турине, отыграв хорошо. Игрой команды в последнее время Гасперини доволен, как и характером. Но она разучилась побеждать. Уже пять матчей во всех турнирах подряд без побед. И календарь очень тяжел. В лиге шесть матчей подряд против команд из Топ-9.

"Спортинг" выиграл три из последних шести матчей. В последнем он переиграл в гостях "Аруку" в лиге (она на седьмом месте) со счетом 3:0. Отыграл не впечатляюще, но довольно уверенно. Правда, на 90-ой минуте счет еще был 1:0, то есть все могло перевернуться. "Львы" забивают рано в последнее время, но не всегда добивают после этого.

В нынешнем сезоне "Аталанта" не так агрессивна, не так ищет доминирование. Но в Лиссабоне продемонстрировала умение и желание доминировать. А "Спортинг" все это ищет. Вопрос, будет ли искать в гостевом матче при мыслях о португальской лиге. Аморим ожидает множество единоборств. Всегда логично в матче "Аталанты".

Последние матчи команд

Аталанта - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 14.03.2024 - изображение 1

Кадры

Аморим отказался сообщить конкретные имена. Заявил, что выставит состав, который, по его мнению, способен выиграть матч. При этом прямо заявил, что не собирается подвергать опасности игроков, у которых проблемы.

Значит, как и в первом матче, вряд ли стоит ожидать с первых минут лучшего бомбардира Виктора Дьокереша. Автора 33-ех голов в сезоне. Как и лидера центра поля Хьюлманда. В Аруке оба играли и забили. Коатес там получил повреждение, и его поберегут. Уже поберегли опорника Мориту, прямо из аэропорта в Лиссабоне отправив домой.

Выйдет ли с первых минут капитан и лидер команды Поте? Автор 15-ти голов и 12-ти ассистов? В первом матче он был травмирован, а в Аруке играл с первых минут. Скорее вновь выйдут авторы гола и ассиста в первом матче - Паулинью и Тринкау. Точно не выйдет первый вратарь Адан (травма), не игравший и в первом матче.

Гасперини сообщил одно имя - кубкового вратаря Муссо. А, кроме этого, ожидается сильный состав. Ведь он как раз против "Ювентуса" предоставил отдых очень важным игрокам - Колашинацу и Де Роону. Хотя в Лиссабоне отдыхали Скальвини и Коопмейнерс, а в Турине второй играл с первых минут и сделал дубль. Выйдет ли сейчас?

На флангах и в атаке трудно указать, кто основной, а кто - запасной. Из латералей Холм не играл в Турине из-за дисквалификации, а в Лиссабоне попадал в стойку. Дзаппакоста или Руджери выйдет слева. В атаке же выбор большой - Скамакка, Миранчук, Де Кетеларе, Лукман, Пашалич. Первый забил в Лиссабоне.

"Спортинг": Исраэль, Куарежма, Диоманд, Инасиу, Катамо, Коиндреди, Браганца, Рейс, Тринкау, Эдвардс, Паулинью

"Аталанта": Муссо, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Холм, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Лукман, Скамакка

Цифры и факты

  • "Аталанта" и "Спортинг" встречались восемь раз. Результаты этих матчей, считая лишь основное время - три победы первой, четыре ничьи и одна победа второго. В нынешнем сезоне в групповом турнире бергамцы победили в гостях со счетом 2:1 и сыграли дома вничью 1:1, а неделю тому в первом матче 1/8 финала сыграли в Лиссабоне со счетом 1:1
  • "Аталанта" проиграла лишь один из 20-ти последних матчей Лиги Европы (11 побед и восемь ничьих). "Спортинг" в основное время выиграл лишь пять из последних 16-ти таких (восемь ничьих и три поражения). В последний раз в турнире он проигрывал как раз "Аталанте"
  • Пять последних домашних матчей "Спортинга" в плей-офф Лиги Европы завершались вничью. Четырежды - 1:1, однажды - 2:2. Результаты гостевых матчей против тех же команд - две победы в основное время, ничья после 120-ти минут и победа в серии пенальти, поражение в основное время
  • Считая с начала предыдущего сезона, в Еврокубках "Спортинг" набрал больше очков в гостях, чем дома - 16:14
  • "Спортинг" не проигрывал в 11-ти последних матчах во всех турнирах - восемь побед и три ничьи. "Аталанта" не побеждала в последних пяти - три ничьи и два поражения, пропустив во всех
  • После осенней ничьей со "Спортингом" "Аталанта" выиграла восемь домашних матчей подряд во всех турнирах, а затем проиграла "Болонье"
  • Результаты "Спортинга" в пяти последних гостевых матчах во всех турнирах - четыре победы и ничья. В десяти таких последних - восемь побед, ничья и поражение
  • В последних семи матчах во всех турнирах "Спортинг" забивал в первые 19 минут. Четыре из них он выиграл, три сыграл вничью

Прогноз: Аталанта - Спортинг 2:1

В плей-офф Лиги Европы в предыдущем сезоне дважды подряд после ничьей дома "Спортинг" добывал результат в гостях и проходил дальше. В том числе "Арсенал" в 1/8 финала в серии пенальти в Лондоне. И поначалу хотелось сегодня ставить на него. Но, слушая слова Аморима, понимаешь, что этот турнир сейчас ему не нужен.

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