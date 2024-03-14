Аталанта - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 14.03.2024

Рубен Аморим продолжает заявлять, что приоритет для "Спортинга" - чемпионат. Джан Пьеро Гасперини не так категоричен и говорит о важности Лиги Европы. Но уже говорил о приоритете Кубка Италии, а в чемпионате есть отличный шанс пробиться в Лигу Чемпионов. В первом матче оба выставили не лучшие составы. Как выйдет сейчас?

14 марта. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Спортинг"

Результат первого матча - 1:1

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Состояние команд

В Лиссабоне "Аталанта" выглядела гораздо сильнее "Спортинга". И по тактике, и по желанию. Переиграла его по ударам по воротам со счетом 13:5. В каркас ворот - 3:1. Гасперини называл промахи сумасшедшими, пропущенный - единственной ошибкой его команды в матче, заявлял, что она должна была победить. При этом гостевой ничьей доволен.

Оптимизм сумели найти и в стане "львов". Аморим вспомнил, что в групповом турнире в Лиссабоне игра против "Аталанты" была такой же, но тогда его команда проиграла. То есть прогресс есть. А в Бергамо тогда "Спортинг" играл гораздо лучше соперника и дважды попал в каркас ворот. Сыграв 1:1. Если и сейчас будет прогресс - победит.

После очного матча "Аталанта" сыграла вничью 2:2 с "Ювентусом" в Турине, отыграв хорошо. Игрой команды в последнее время Гасперини доволен, как и характером. Но она разучилась побеждать. Уже пять матчей во всех турнирах подряд без побед. И календарь очень тяжел. В лиге шесть матчей подряд против команд из Топ-9.

"Спортинг" выиграл три из последних шести матчей. В последнем он переиграл в гостях "Аруку" в лиге (она на седьмом месте) со счетом 3:0. Отыграл не впечатляюще, но довольно уверенно. Правда, на 90-ой минуте счет еще был 1:0, то есть все могло перевернуться. "Львы" забивают рано в последнее время, но не всегда добивают после этого.

В нынешнем сезоне "Аталанта" не так агрессивна, не так ищет доминирование. Но в Лиссабоне продемонстрировала умение и желание доминировать. А "Спортинг" все это ищет. Вопрос, будет ли искать в гостевом матче при мыслях о португальской лиге. Аморим ожидает множество единоборств. Всегда логично в матче "Аталанты".

Последние матчи команд

Кадры

Аморим отказался сообщить конкретные имена. Заявил, что выставит состав, который, по его мнению, способен выиграть матч. При этом прямо заявил, что не собирается подвергать опасности игроков, у которых проблемы.

Значит, как и в первом матче, вряд ли стоит ожидать с первых минут лучшего бомбардира Виктора Дьокереша. Автора 33-ех голов в сезоне. Как и лидера центра поля Хьюлманда. В Аруке оба играли и забили. Коатес там получил повреждение, и его поберегут. Уже поберегли опорника Мориту, прямо из аэропорта в Лиссабоне отправив домой.

Выйдет ли с первых минут капитан и лидер команды Поте? Автор 15-ти голов и 12-ти ассистов? В первом матче он был травмирован, а в Аруке играл с первых минут. Скорее вновь выйдут авторы гола и ассиста в первом матче - Паулинью и Тринкау. Точно не выйдет первый вратарь Адан (травма), не игравший и в первом матче.

Гасперини сообщил одно имя - кубкового вратаря Муссо. А, кроме этого, ожидается сильный состав. Ведь он как раз против "Ювентуса" предоставил отдых очень важным игрокам - Колашинацу и Де Роону. Хотя в Лиссабоне отдыхали Скальвини и Коопмейнерс, а в Турине второй играл с первых минут и сделал дубль. Выйдет ли сейчас?

На флангах и в атаке трудно указать, кто основной, а кто - запасной. Из латералей Холм не играл в Турине из-за дисквалификации, а в Лиссабоне попадал в стойку. Дзаппакоста или Руджери выйдет слева. В атаке же выбор большой - Скамакка, Миранчук, Де Кетеларе, Лукман, Пашалич. Первый забил в Лиссабоне.

"Спортинг": Исраэль, Куарежма, Диоманд, Инасиу, Катамо, Коиндреди, Браганца, Рейс, Тринкау, Эдвардс, Паулинью

"Аталанта": Муссо, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Холм, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Лукман, Скамакка

Цифры и факты

"Аталанта" и "Спортинг" встречались восемь раз. Результаты этих матчей, считая лишь основное время - три победы первой, четыре ничьи и одна победа второго. В нынешнем сезоне в групповом турнире бергамцы победили в гостях со счетом 2:1 и сыграли дома вничью 1:1, а неделю тому в первом матче 1/8 финала сыграли в Лиссабоне со счетом 1:1

"Аталанта" проиграла лишь один из 20-ти последних матчей Лиги Европы (11 побед и восемь ничьих). "Спортинг" в основное время выиграл лишь пять из последних 16-ти таких (восемь ничьих и три поражения). В последний раз в турнире он проигрывал как раз "Аталанте"

Пять последних домашних матчей "Спортинга" в плей-офф Лиги Европы завершались вничью. Четырежды - 1:1, однажды - 2:2. Результаты гостевых матчей против тех же команд - две победы в основное время, ничья после 120-ти минут и победа в серии пенальти, поражение в основное время

Считая с начала предыдущего сезона, в Еврокубках "Спортинг" набрал больше очков в гостях, чем дома - 16:14

"Спортинг" не проигрывал в 11-ти последних матчах во всех турнирах - восемь побед и три ничьи. "Аталанта" не побеждала в последних пяти - три ничьи и два поражения, пропустив во всех

После осенней ничьей со "Спортингом" "Аталанта" выиграла восемь домашних матчей подряд во всех турнирах, а затем проиграла "Болонье"

Результаты "Спортинга" в пяти последних гостевых матчах во всех турнирах - четыре победы и ничья. В десяти таких последних - восемь побед, ничья и поражение

В последних семи матчах во всех турнирах "Спортинг" забивал в первые 19 минут. Четыре из них он выиграл, три сыграл вничью

Прогноз: Аталанта - Спортинг 2:1

В плей-офф Лиги Европы в предыдущем сезоне дважды подряд после ничьей дома "Спортинг" добывал результат в гостях и проходил дальше. В том числе "Арсенал" в 1/8 финала в серии пенальти в Лондоне. И поначалу хотелось сегодня ставить на него. Но, слушая слова Аморима, понимаешь, что этот турнир сейчас ему не нужен.