ЛЕ. Брайтон - Рома 1:0. Первое поражение Де Росси без влияния на исход противостояния

По сравнению с первым поединком, наставники команд сделали несколько изменений в составе. У "Брайтона" в рамках ворот вместо Стила вышел Вербрюгген, а также произошла замена на левом фланге обороны. Де Росси, в свою очередь, полностью поменял атакующее трио, а также предоставил отдых автору чудо-ассиста в Риме Леандро Паредесу.

Как и полагается, начал "Брайтон" бодро. Однако, попытки выйти на свободное пространство гости пресекали благодаря грамотному прессингу.

По-настоящему опасные моменты в матче появились уже во второй половине тайма. На 22-й минуте эффектный гол бисиклетой забил Сердар Азмун, но мяч был отменён из-за залезшего в офсайд Челика. Впрочем, такое судейское решение не удовлетворило Даниэле Де Росси - за свою бурную реакцию тренёр получил жёлтую карточку.

Наиболее активен в атаке в первой половине встречи у хозяев был Гилмор, который раз за разом создавал остроту у ворот "Ромы". Впрочем, голом отличился другой игрок.

На 37-й минуте появившимся пространством воспользовался Уэлбек - форвард разогнал атаку, отдал налево на Эступиньяна, получил мяч обратно, и красиво положил его в правую девятку. Класс есть класс.

Перед завершением тайма на экране показали сидевшего в вип-ложе Маурисио Почеттино. Учитывая трансферную историю взаимоотношений между "Челси" и "Брайтоном", можно смело предположить, что наставник "синих" уже вовсю находится в поисках усиления состава на следующий сезон.

Второй тайм продолжился примерно в том же темпе, как и в концовке первого. Разве что немного поубавилось скорости в атакующих действиях вингеров хозяев. Это не осталось незамеченным со стороны Де Дзерби - на поле вышли Фати с Буонанотте.

На 60-й минуте чуть не похоронил надежду в противостоянии Спинаццола. Латераль совершил шикарный сольный проход, но завершающий удар нанёс в хрестовину. Тут же последовал ответ "Брайтона" - очередной навес завершился ударом головой в упор от Адингра, но Свилар успел сложиться и перевести мяч на угловой.

Стоит отдать должное подопечным Де Дзерби. В оставшееся время поединка "Брайтон" не останавливался, и до последнего пытался возродить интригу в противостоянии. Правда, "на земле" хозяевам удавалось мало. Основным оружием "чаек" были навесы, но отсутствие высокорослых игроков в нападении кроме Уэлбека не позволило им воспользоваться как следует. В целом, данный матч можно считать квинтэссенцией игры английского клуба в последнее время. Много созидания - мало реализации. И также нельзя забывать про индивидуальные ошибки в защите.

Таким образом, "Рома" теперь находится за два шага до выхода во второй подряд финал Лиги Европы, а Даниэле Де Росси впервые проигрывает в качестве главного тренера "волков". Однако, вряд ли это как-либо отразится на настрое команды, учитывая общий исход противостояния.



Лига Европы. 1/8 финала (ответный матч)

Брайтон. "Амекс"

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

"Брайтон" - "Рома" 1:0 (первый матч - 0:4)

Голы: Уэлбек 37

"Брайтон": Вербрюгген - Лемпти (Игор 61), ван Геке, Данк, Эступиньян (Фергюсон 61) - Гилмор (Балеба 87), Грос - Лаллана (Буонанотте 54), Адингра, Энсисо (Фати 54) - Уэлбек



"Рома": Свилар - Челик, Манчини, Ндика, Спинаццола - Кристанте, Бове, Пеллегрини - Бальданци (Ауар 83), Залевский (Льоренте 74), Азмун (Кошта 90+1)

Предупреждения: Лемпти 33, Эступиньян 40 - Манчини 12, Кристанте 35, Азмун 40, Свилар 45+1, Челик 86