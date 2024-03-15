Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С командой Трубина. Сегодня состоится жеребьевка финальных стадий Лиги Европы
Четвертьфинала, полуфинала и финала
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В пятницу, 15-го марта, состоится процедура жеребьевки финальных стадий Лиги Европы – четвертьфинала, полуфинала и финала.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В турнире остаются восемь команд: "Милан", "Аталанта", "Рома" (все – Италия), "Ливерпуль", "Вест Хэм" (все – Англия), "Байер" (Германия), "Марсель" (Франция), "Бенфика" (Португалия).
Ограничений при жеребьевке не будет. Каждая команда может встретиться с каждой. Сперва определятся четвертьфинальные пары, а дальше – сетка вплоть до финала (с формальным определением хозяина матча).
Начало жеребьевки – в 14:00.
Популярное сейчас
- Самая эпичная развязка дня. Байер — Карабах 3:2. Видео голов и обзор матча
- Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций
- ЛЕ. Байер - Карабах 3:2. Драма в компенсированное время в Леверкузене
- 3 итальянских клуба, 2 английских, французский, Байер и Трубин. Известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО