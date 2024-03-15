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С командой Трубина. Сегодня состоится жеребьевка финальных стадий Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Четвертьфинала, полуфинала и финала

С командой Трубина. Сегодня состоится жеребьевка финальных стадий Лиги Европы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В пятницу, 15-го марта, состоится процедура жеребьевки финальных стадий Лиги Европы – четвертьфинала, полуфинала и финала.

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В турнире остаются восемь команд: "Милан", "Аталанта", "Рома" (все – Италия), "Ливерпуль", "Вест Хэм" (все – Англия), "Байер" (Германия), "Марсель" (Франция), "Бенфика" (Португалия).

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Ограничений при жеребьевке не будет. Каждая команда может встретиться с каждой. Сперва определятся четвертьфинальные пары, а дальше – сетка вплоть до финала (с формальным определением хозяина матча).

Начало жеребьевки – в 14:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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