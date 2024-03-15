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Трубин встретится с обидчиком Шахтёра. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
Хороший шанс отомстить за родной клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинала и последующих стадий Лиги Европы.
Всего в 1/4 пробились три представителя Италии, два - от Англии, по одному - от Франции и Германии, а также португальская "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина.
На этом этапе во время жеребьевки не было сеяных и несеянных, а также ограничений на встречи команд из одной ассоциации.
По итогам жеребьевки в четвертьфинале Лиги Европы сыграют следующие пары:
- "Милан" - "Рома"
- "Ливерпуль" - "Аталанта"
- "Байер" - "Вест Хэм"
- "Бенфика" - "Марсель"
Полуфинал сформирован следующим образом:
- "Бенфика"/ "Марсель" - "Ливерпуль" / "Аталанта"
- "Милан" / "Рома" - "Байер" / "Вест Хэм"
Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные - 18 апреля.
Первые матчи 1/2 финала пройдут 2 мая, ответные – 9 мая.
Финал состоится 22 мая в Дублине.
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