Трубин встретится с обидчиком Шахтёра. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинала и последующих стадий Лиги Европы.

Всего в 1/4 пробились три представителя Италии, два - от Англии, по одному - от Франции и Германии, а также португальская "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина.

На этом этапе во время жеребьевки не было сеяных и несеянных, а также ограничений на встречи команд из одной ассоциации.

По итогам жеребьевки в четвертьфинале Лиги Европы сыграют следующие пары:

"Милан" - "Рома"

"Ливерпуль" - "Аталанта"

"Байер" - "Вест Хэм"

"Бенфика" - "Марсель"

Полуфинал сформирован следующим образом:

"Бенфика"/ "Марсель" - "Ливерпуль" / "Аталанта"

"Милан" / "Рома" - "Байер" / "Вест Хэм"

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные - 18 апреля.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 2 мая, ответные – 9 мая.

Финал состоится 22 мая в Дублине.