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Трубин встретится с обидчиком Шахтёра. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Хороший шанс отомстить за родной клуб

Трубин встретится с обидчиком Шахтёра. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинала и последующих стадий Лиги Европы.

Всего в 1/4 пробились три представителя Италии, два - от Англии, по одному - от Франции и Германии, а также португальская "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина.

На этом этапе во время жеребьевки не было сеяных и несеянных, а также ограничений на встречи команд из одной ассоциации.

По итогам жеребьевки в четвертьфинале Лиги Европы сыграют следующие пары:

  • "Милан" - "Рома"
  • "Ливерпуль" - "Аталанта"
  • "Байер" - "Вест Хэм"
  • "Бенфика" - "Марсель"

Полуфинал сформирован следующим образом:

  • "Бенфика"/ "Марсель" - "Ливерпуль" / "Аталанта"
  • "Милан" / "Рома" - "Байер" / "Вест Хэм"

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные - 18 апреля.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 2 мая, ответные – 9 мая.

Финал состоится 22 мая в Дублине.

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Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
15.03.2024 в 14:22
Хочу финал Ливерпуль - Баер или Милан - Ливерпуль!
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Комментарии 1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
15.03.2024 в 14:22
Хочу финал Ливерпуль - Баер или Милан - Ливерпуль!
Ответить
0
0

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