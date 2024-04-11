Хавбек Ливерпуля Эллиотт: Хотим выиграть Лигу Европы ради Клоппа

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт раскрыл главную мотивацию команды в Лиге Европы.

"Поскольку тренер уйдет в конце сезона, победа в турнире будет лучшим способом его проводить. Мы, как игроки, приложим все усилия, чтобы это произошло. Нам хочется отблагодарить его за всё. Он оказывал огромное влияние на всю нашу карьеру", - приводит слова хавбека BBC.

Сегодня, 11 апреля, "мерсисайдцы" сыграют первый матч 1/4 финала турнира против итальянской "Аталанты".

Лига Европы - единственный турнир, который Клопп не смог завоевать во главе "Ливерпуля" с момента прихода в команду в 2015 году.