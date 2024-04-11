Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Ливерпуля Эллиотт: Хотим выиграть Лигу Европы ради Клоппа
Это многое говорит об атмосфере в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт раскрыл главную мотивацию команды в Лиге Европы.
"Поскольку тренер уйдет в конце сезона, победа в турнире будет лучшим способом его проводить. Мы, как игроки, приложим все усилия, чтобы это произошло. Нам хочется отблагодарить его за всё. Он оказывал огромное влияние на всю нашу карьеру", - приводит слова хавбека BBC.
Сегодня, 11 апреля, "мерсисайдцы" сыграют первый матч 1/4 финала турнира против итальянской "Аталанты".
Лига Европы - единственный турнир, который Клопп не смог завоевать во главе "Ливерпуля" с момента прихода в команду в 2015 году.
Популярное сейчас
- Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону
- Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити
- Триумф Барсы в Париже, Довбика признали лучшим, Ярмоленко избежал рецидива. Главные новости за 10 апреля
- Марсель и Бенфика обратились к полиции с просьбой разрешить болельщикам посетить матч ЛЕ
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО