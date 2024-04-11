  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Хавбек Ливерпуля Эллиотт: Хотим выиграть Лигу Европы ради Клоппа
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Ливерпуля Эллиотт: Хотим выиграть Лигу Европы ради Клоппа

Лига Европы

Это многое говорит об атмосфере в команде

Хавбек Ливерпуля Эллиотт: Хотим выиграть Лигу Европы ради Клоппа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт раскрыл главную мотивацию команды в Лиге Европы.

"Поскольку тренер уйдет в конце сезона, победа в турнире будет лучшим способом его проводить. Мы, как игроки, приложим все усилия, чтобы это произошло. Нам хочется отблагодарить его за всё. Он оказывал огромное влияние на всю нашу карьеру", - приводит слова хавбека BBC.

Сегодня, 11 апреля, "мерсисайдцы" сыграют первый матч 1/4 финала турнира против итальянской "Аталанты".

Лига Европы - единственный турнир, который Клопп не смог завоевать во главе "Ливерпуля" с момента прихода в команду в 2015 году.

По теме
yellow-arrow
Гасперини о матче на Энфилде: всегда трогательно приезжать сюда, на один из красивейших стадионов Европы
yellow-arrow
Ливерпуль - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Мойес об отсутствии Боуэна на матч с Байером: пока мы не уверены, когда он может вернуться
Юрген Клопп Лига Европы Ливерпуль Харви Эллиотт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости