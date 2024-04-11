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Жан-Луи Гассе о матче с Бенфикой: играть в четвертьфинале это привилегия 

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Несмотря на неутешительные результаты в Лиге 1, Марсель продолжает борьбу в еврокубке

Жан-Луи Гассе о матче с Бенфикой: играть в четвертьфинале это привилегия 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Марселя" Гассе, который заменил зимой на этом посту Гаттузо, подходит к сегодняшнему поединку с "Бенфикой" в боевом настроении. Француз надеется, что болельщиков их команды будут допущены на этот матч и разблокируют продажу билетов для них.

"Я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх. Я видел, что за последние 48 часов председатель ФФУ вмешался в ситуацию. Футбол - это праздник. Вполне логично, что болельщики должны быть с нами вдали от дома во время четвертьфинала. Также логично, что фанаты "Бенфики" будут там на следующей неделе. Я надеюсь, что люди найдут способ сделать этот праздник успешным."

Жан-Луи Гассе отмечает, что на евроарене надо иметь другой тип мышления.

"Они (футболисты) подходят к этому еврокубку с другим настроением. Это привилегия - играть в четвертьфинале, это не случается с тобой каждый год в твоей карьере. От нас зависит, справимся ли мы с этой задачей и получим наилучший результат перед ответным матчем дома."

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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