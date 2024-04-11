Лига Европы. Милан - Рома 0:1. С обороной Моуриньо и владением мячом Де Росси

Лига Европы. Четвертьфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома" 0:1

Гол: Манчини 17

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Габбия, Эрнандес, Рейндерс, Беннасер (Адли 58), Пулишич (Чуквуэзе 78), Лофтус-Чик, Леау (Окафор 78), Жиру

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Кристанте, Паредес (Ауар 90), Лоренцо Пеллегрини (Бове 90), Дибала (Абрахам 81), Лукаку (Льоренте 90+2), Эль-Шаарави

Предупреждения: Пулишич 33, Адли 63, Лофтус-Чик 73 - Кристанте 38

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

160 голов, уже забитых командами в сезоне. 140 тысяч болельщиков, а то и больше, на двух матчах. Противостояние именитых клубов, амбициозных американских владельцев. Еще больше подогреваемое встречей команд из одной страны. Евродерби, Битва за Европу, как его называли в нагнетающей ажиотаж итальянской прессе. Встречи "Милана" с "Ромой" должны были стать эпическими.

Если так, то первая разочаровала. Всего один гол, да и тот со стандартного положения, не сказать чтобы много по-настоящему опасных моментов. Встреча итальянских команд получилась довольно-таки итальянской - много борьбы, и физической, и тактической, напряженная атмосфера, больше гудения болельщиков, чем песен.

Помешало давление? Ведь это противостояние для обеих важнее, чем просто четвертьфинал Лиги Европы. Оба тренера борются за сохранение своих постов в следующем сезоне. От Стефано Пиоли в сезоне раннего вылета из Лиги Чемпионов и отсутствия борьбы за Скудетто требуют хотя бы какой-то трофей. От Даниэле Де Росси - вернуть "Рому" в ЛЧ после пяти лет отсутствия.

В сущности, к Де Росси никаких претензий нет. Молодой наставник в своем пятом еврокубковом матче в карьере в качестве главного тренера переиграл тактически гораздо более опытного визави. Удивил его смещениями вингера Эль-Шаарави с фланга на фланг, Лукаку - на правый фланг, Дибалы по всему фронту атаки. Пиоли не удивил ничем. А его команда удивила неприятно.

"Милан" считался фаворитом. Больший бюджет, большие традиции, более высокое место в Серии А - второе против пятого. Опытный тренер. Форма - семь побед подряд во всех турнирах, 11 забитых в предыдущих четырех матчах. "Рома" же после 4:0 над "Брайтоном" в 1/8 финала несколько сдала, особенно - в атаке. Зато в обороне добавила. Сегодня выдав четвертый "сухой" матч подряд.

Ее быстрые контратаки постоянно заставали соперника врасплох. А начала она даже высоким прессингом. Да и мяч не слишком отдавала, владея им 47 процентов времени. Контраст со временами Жозе Моуриньо, когда играла пассивно и мяч не искала. Сегодня она выглядела и гораздо более организованной, чем соперник, и не менее смелой.

У "Милана" весь матч в атаке создавал практически один человек. Опорник Рейндерс. Что уже указывает на огромные проблемы "россонери". Причем пробивал он лишь из-за пределов штрафной. Плотно, но низом и довольно удобно для вратаря. Свилар отбивал четко. Также в середине первого тайма Жиру дважды подряд пробил головой с углового. Дважды подряд вытащил Лукаку.

А "Рома" забила точно так, как и в Римском дерби в субботу. Дибала навесил угловой, Манчини внешне легко замкнул, подтвердив статус своей команды как лучшей в Серии А по голам головой. Также Лукаку прорвался справа и выложил, Эль-Шаарави пробил с рикошетом - Маньян отбил из-под перекладины. Габбия чуть не забил в собственные ворота, Эль-Шаарави чуть не попал слета.

Во втором тайме у гостей получалось меньше. Но кое-что было. Пеллегрини из левой части штрафной, Кристанте из правой низом немного не попадали. А у хозяев получалось еще меньше. Они бесцельно перекатывали мяч, банально забрасывали его в штрафную издали. Играли будто по инерции, без желания и не видя счета. Разве что случайный удар Свилар перевел в перекладину.

Все же в концовке они были обязаны сравнять счет. Чуквуэзе прорвался мимо всех на фланге, отдал в центр, а там с пяти метров Жиру умудрился попасть в перекладину.

"Милан" может жаловаться на судейство. В атаке, приведшей к голевому угловому, Лукаку, похоже, пребывал в офсайде. А в концовке матча навес проскочил по руке Абрахама без реакции арбитров. Но обвинять он должен прежде всего самого себя. Он отыграл плохо, несмотря на свои 25 ударов по воротам. Не случайно Рафаэля Леау на замену провожали свистом.

A для "Ромы" такая качественная игра тем ценнее, что против этого соперника с Моуриньо, да и до него, как раз она выглядела беспомощно. Не побеждая его в девяти матчах подряд. Проиграв в одни ворота оба матча лиги в нынешнем сезоне. Но Де Росси исправил и это. Оставил оборону Моура, добавил свои смелость, желание и умение владеть мячом - и получил гостевую победу.