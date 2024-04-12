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Ливерпуль проиграл на Энфилде в официальном матче впервые за год с лишним времени
Когда было последнее поражение?
"Ливерпуль" в рамках четвертьфинала Лиги Европы принимал на "Энфилде" "Аталанту" и проиграл со счетом 3:0.
"Мерсисайдцы" не проигрывали у себя на стадионе почти год. Последнее поражение было датировано 02.08.2023 в товарищеском матче против "Баварии". А в официальных встречах более года. "Брайтон" 29-го октября 2022 года победил "Ливерпуль" в рамках 14-го тура АПЛ. Серия продолжалась 33 матча.
Напомним, что сейчас "Ливерпуль" делит первую строчку в турнирной таблице АПЛ вместе с "Арсеналом" и имеют 71 балл в своих активах. "Манчестер Сити" который занимает 3 строчку, имеет 70 баллов.
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