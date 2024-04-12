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Гасперини: Ливерпуль способен на камбэк. Вспомните финал ЛЧ 2005 с Миланом

Лига Европы

Наставник "чёрно-синих" призывает не расслабляться

Гасперини: Ливерпуль способен на камбэк. Вспомните финал ЛЧ 2005 с Миланом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после разгромной победы над "Ливерпулем" (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Это выдающийся и сенсационный результат для "Аталанты", для ее истории, и для всех болельщиков, которые поддерживали нас с невероятным энтузиазмом. Само по себе выступление в четвертьфинале Лиги Европы - большая гордость для нас. Не всегда удаётся выигрывать трофеи, но мы завоевали победу, которая навсегда останется в памяти.

Я ничего не хотел менять, боялся что-либо трогать, в том числе и потому, что у ребят всё было очень хорошо и был энтузиазм, который позволял нам меньше уставать. Мы знали, что единственный способ доставить проблемы "Ливерпулю" — заставить их часто оставаться на своей половине поля.

Мы очень рады победить со счетом 3:0, но прекрасно понимаем, что "Ливерпуль" — выдающаяся команда, которая может забить много голов за короткий промежуток времени. Это команда, которая умеет делать камбэки и часто демонстрировала это в своей истории. Вспомните хотя бы финал Лиги чемпионов против "Милана", - цитирует специалиста Eurosport Italy.

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Источник:
Eurosport Italy
Опубликовал: Александр Бураков
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