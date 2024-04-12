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Дэвид Мойес о Байере: мы играли против команды из Лиги чемпионов
Молотобойцы возвращаются в Англию ни с чем
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на кадровые потери, "Вест Хэм" долгое время держал свои ворота сухими. Впрочем, леверкузенский "Байер" смог вырвать победу в конце встречи, забив в ворота Фабианского дважды. Тренер молотобойцев Дэвид Мойес говорит, что их команда еще будет иметь шанс в Лондоне.
"Мы играли против команды из Лиги чемпионов и мы не совсем на том уровне. Нужно будет немного поработать, потому что они действительно хорошая команда. Никогда не знаешь, что может произойти. Попробуем одержать одну победу, а потом посмотрим, сможем ли одержать две. Мы подготовимся к следующей неделе и, надеемся, что толпа будет за нами. Мы хотели бы играть больше в атаку. Игроки проделали блестящую работу со структурой. Мы должны осознавать, против кого мы играем. Мы должны сделать все возможное, чтобы достичь этого результата", - сказал Дэвид Мойес в послематчевом интервью TNT Sports.
Напомним, что победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем итальянского противостояния "Рома"-"Милан".
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