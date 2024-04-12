Тренер Трубина - о 2:1 с Марселем: Нам придется провести две игры на самом высоком уровне для выхода в 1/2

"Бенфика" в первом четвертьфинальном поединке одержала победу над "Марселем" со счетом 2:1. Тренер орлов Рогер Шмидт после матча отметил, что важно побеждать первые поединки, которые проводятся на своем поле.

"Мы играли хорошо, контролировали игру, не давали сопернику много шансов забить, забили два великолепных гола несколькими касаниями и хорошими ударами из-за пределов штрафной площади. Мы заслуживали счет 2:0, мы создавали моменты, темп был хороший, мы должны были держать мяч и иногда расслабляться при владении мячом. К сожалению, соперник показал, что они также имеют индивидуальное мастерство, и после нашей ошибки Обамеянг продемонстрировал свое мастерство и великолепно завершил игру. Они вернулись в игру, и в итоге счет стал 2:1, но я думаю, что мы могли бы добиться лучшего результата, но это все равно победа. Нам придется провести две игры на самом высоком уровне, чтобы выйти в полуфинал", - рассказал тренер "Бенфики" Рогер Шмидт.

Впрочем, в конце встречи лиссабонскую команду снова освистала часть ее фанов. Это не прошло мимо местных журналистов.

"Да, это "Бенфика", это очень требовательный клуб с требовательными болельщиками, и в конце игры некоторые болельщики показали, что они недовольны, но я также видел и счастливых болельщиков. Многие из них ценят работу, борьбу и игру игроков. Мы должны различать. Не хорошо класть все в одну коробку, поскольку есть болельщики, которые всегда критикуют команду, мы не можем этого изменить. Это не хорошо, игроки заслуживают большей поддержки, особенно в трудные моменты. На этом уровне мы не можем контролировать игры в течение 90 минут. Нам нужна поддержка, особенно на нашем стадионе. Но есть то, что есть. Игрокам нелегко, но это не новость. Я говорил с Луизао [технический директор], который сказал мне, что так было всегда. Это не новость, есть люди, которые никогда не довольны игрой игрока, но многие счастливы. Если мы пройдем в полуфинал, я думаю, они будут счастливы", - заявил Рогер Шмидт.