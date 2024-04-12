Лига Европы
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Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
В списке - 4 футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА опубликовала кандидатов на награду лучшему футболисту по итогам первых матче 1/4 финала Лиги Европы.
В шорт-лист вошли:
- форвард "Аталанты" Джанлука Скамакка - оформил дубль в ворота "Ливерпуля" (3:0);
- полузащитник "Бенфики" Рафа Силва - отличился голом в матче с "Марселем" (2:1);
- нападающий "Ромы" Пауло Дибала - сделал ассист во встрече с "Миланом" (1:0);
- вингер "Байера" Йонас Хофманн - забил гол и офорил ассист в поединке против "Вест Хэма" (2:0).
Проголосовать за своего претендента можно на официальном сайте УЕФА.
???? Gianluca Scamacca— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 11, 2024
???? Jonas Hofmann
???? Rafa Silva
???? Paulo Dybala
Who gets your vote?@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
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Источник:UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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