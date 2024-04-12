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Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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В списке - 4 футболиста

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба УЕФА опубликовала кандидатов на награду лучшему футболисту по итогам первых матче 1/4 финала Лиги Европы.

В шорт-лист вошли:

  • форвард "Аталанты" Джанлука Скамакка - оформил дубль в ворота "Ливерпуля" (3:0);
  • полузащитник "Бенфики" Рафа Силва - отличился голом в матче с "Марселем" (2:1);
  • нападающий "Ромы" Пауло Дибала - сделал ассист во встрече с "Миланом" (1:0);
  • вингер "Байера" Йонас Хофманн - забил гол и офорил ассист в поединке против "Вест Хэма" (2:0).

Проголосовать за своего претендента можно на официальном сайте УЕФА.

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Бенфика (Лиссабон) Аталанта (Бергамо) Байер (Леверкузен) Йонас Хофманн Пауло Дибала Рафаэл Силва Рома Джанлука Скамакка
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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