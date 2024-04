Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала кандидатов на награду лучшему футболисту по итогам первых матче 1/4 финала Лиги Европы.

В шорт-лист вошли:

Проголосовать за своего претендента можно на официальном сайте УЕФА.

???? Gianluca Scamacca

???? Jonas Hofmann

???? Rafa Silva

???? Paulo Dybala



