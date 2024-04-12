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Трубин после победы над Марселем: Знаем нашу цель и идем к ней
"Бенфика" обыграла "Марсель" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу команды над "Марселем" (2:1) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.
"Боремся до финального свистка. Знаем нашу цель и идем к ней. Поздравляю с победой", - написал Трубин на своей странице в Instagram.
Отметим, что Анатолий отыграл весь матч и получил достаточно низкие оценки от статистических порталов.
Ответная игра состоится 18 апреля в Марселе.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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