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Трубин после победы над Марселем: Знаем нашу цель и идем к ней

Лига Европы

"Бенфика" обыграла "Марсель" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Трубин после победы над Марселем: Знаем нашу цель и идем к ней

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу команды над "Марселем" (2:1) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.

"Боремся до финального свистка. Знаем нашу цель и идем к ней. Поздравляю с победой", - написал Трубин на своей странице в Instagram.

Отметим, что Анатолий отыграл весь матч и получил достаточно низкие оценки от статистических порталов.

Ответная игра состоится 18 апреля в Марселе.

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Бенфика (Лиссабон) Марсель Анатолий Трубин
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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