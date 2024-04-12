Трубин после победы над Марселем: Знаем нашу цель и идем к ней

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу команды над "Марселем" (2:1) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.

"Боремся до финального свистка. Знаем нашу цель и идем к ней. Поздравляю с победой", - написал Трубин на своей странице в Instagram.