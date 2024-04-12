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Пиоли о поражении от Ромы: ничья была бы хорошим результатом

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Волкам удалось удивить тренера россонери

Пиоли о поражении от Ромы: ничья была бы хорошим результатом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом поединке четвертьфинала Лиги Европы между "Миланом" и "Ромой" закончилась минимальной победой римлян - 0:1. Накануне игры многие специалисты отмечали фаворитом этого противостояния именно россонери. Тренер хозяев Стефано Пиоли говорит, что его команде не хватало остроты с римлянами.

"У нас было несколько проблем в первом тайме, мы должны были принимать более смелые решения, вместо этого мы позволили "Роме" слишком много пространства. Мы создали несколько моментов, но пропустили с углового, и они были умнее нас в этой ситуации, это вещи, которые могут повлиять на итоговый счет. Ничья была бы хорошим результатом, но есть второй матч, где команда может выступить лучше и разобраться с некоторыми моментами", - цитирует Стефано Пиоли Football Italia.

Кроме того, некоторые решения Даниэле Де Росси смогли удивить рулевого "Милана".

"Честно говоря, мы не ожидали увидеть Эль-Шаарави на правом фланге, но это не сделало большой разницы. Они пытались создать меньше пространства для Тео и Леао, но мы переместили его на другую сторону и развивали там свои действия. У нас было много ударов, но без того качества и точности, которая нужна на этом уровне", - заявил Стефано Пиоли.

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Лига Европы Стефано Пиоли Милан Рома
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Гресь
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