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Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля перед ответным матчем против Аталанты
Мы покажем результат, я могу пообещать (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля", пообещал болельщикам команды, что "красные" отреагируют на ужасное поражение от "Аталанты" (0:3) в ответном матче.
"Да, мы должны показать реакцию. Безусловно, на 100%, это ясно. Но я не могу гарантировать это через 20 минут после начала игры. Но я буду думать над этим.
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Это уже не первый раз в моей жизни, когда я проиграл футбольный матч, к сожалению. И да, мы покажем результат, я могу пообещать".
Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы "Аталанта" - "Ливерпуля" состоится 18 апреля.
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