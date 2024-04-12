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Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля перед ответным матчем против Аталанты

Лига Европы
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Мы покажем результат, я могу пообещать (с)

Клопп дал обещание болельщикам Ливерпуля перед ответным матчем против Аталанты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля", пообещал болельщикам команды, что "красные" отреагируют на ужасное поражение от "Аталанты" (0:3) в ответном матче.

"Да, мы должны показать реакцию. Безусловно, на 100%, это ясно. Но я не могу гарантировать это через 20 минут после начала игры. Но я буду думать над этим.

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Это уже не первый раз в моей жизни, когда я проиграл футбольный матч, к сожалению. И да, мы покажем результат, я могу пообещать".

Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы "Аталанта" - "Ливерпуля" состоится 18 апреля.

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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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