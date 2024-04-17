Клопп - о матче ЛЕ против Аталанты: Им вообще не нужно забивать. Не знаю, что они собираются делать

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч четвертьфинала Лиги Европы против "Аталанты".

"Завтра игра сложнее, потому что им вообще не нужно забивать. Не знаю, что они собираются делать. Это нелегко, когда ты выигрываешь 3-0. Мы вспомнили, что когда мы выиграли здесь 5-0, потом в домашней игре мы проиграли 2-0. Посмотрим, кто лучше справится с ситуацией. Если "Аталанта" победит, они этого заслуживают; если нет, то случилось что-то особенное".