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Тренер Аталанты прокомментировал слухи о работе в Ливерпуле

Италия

Мы не можем отвлекаться на такие истории (с)

Тренер Аталанты прокомментировал слухи о работе в Ливерпуле

Фото: atalanta.it

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Джан Пьеро Гасперини, главный тренер "Аталанты", прокомментировал слухи о работе в "Ливерпуле" на должности главного тренера команды вместо Юргена Клоппа.

"Конечно, я доволен слухами о связях с "Ливерпулем", но сейчас мое внимание сосредоточено на игре моего нынешнего клуба".

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"Мы не можем отвлекаться на такие истории, мы должны сосредоточиться на будущих играх", - добавил специалист.

Юрген Клопп в конце этого сезона покинет пост главного тренера "красных", поэтому клуб пытается знать достойную замену.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Ливерпуль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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