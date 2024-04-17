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Тренер Аталанты прокомментировал слухи о работе в Ливерпуле
Мы не можем отвлекаться на такие истории (с)
Фото: atalanta.it
Джан Пьеро Гасперини, главный тренер "Аталанты", прокомментировал слухи о работе в "Ливерпуле" на должности главного тренера команды вместо Юргена Клоппа.
"Конечно, я доволен слухами о связях с "Ливерпулем", но сейчас мое внимание сосредоточено на игре моего нынешнего клуба".
"Мы не можем отвлекаться на такие истории, мы должны сосредоточиться на будущих играх", - добавил специалист.
Юрген Клопп в конце этого сезона покинет пост главного тренера "красных", поэтому клуб пытается знать достойную замену.
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