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Вест Хэм – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Вест Хэм - Байер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Вест Хэм – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в Лондоне пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором "Вест Хэм" встретится с "Байером". Поединок начнется в 22.00. Напомним, что в Леверкузене хозяева благодаря голам в конце встречи выиграли со счетом 2:0.

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Подопечные Хаби Алонсо подходят к этому матчу в статусе чемпиона Германии. "Байер" в нынешнем сезоне еще не проигрывал и кажется, что повторить это достижение просто невозможно. "Вест Хэм" две игры подряд проиграл и продолжает находиться в игровом кризисе.

Лига Европы

1/4 финала. Второй матч

18 апреля, 22:00. "Олимпийский стадион" (Лондон)

"Вест Хэм" - "Байер"

Трансляция - Мегого Футбол-5

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Трансляція матчу Вест Гем - Баєр
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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