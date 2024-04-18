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Вест Хэм – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Вест Хэм - Байер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Лондоне пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором "Вест Хэм" встретится с "Байером". Поединок начнется в 22.00. Напомним, что в Леверкузене хозяева благодаря голам в конце встречи выиграли со счетом 2:0.
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Подопечные Хаби Алонсо подходят к этому матчу в статусе чемпиона Германии. "Байер" в нынешнем сезоне еще не проигрывал и кажется, что повторить это достижение просто невозможно. "Вест Хэм" две игры подряд проиграл и продолжает находиться в игровом кризисе.
Лига Европы
1/4 финала. Второй матч
18 апреля, 22:00. "Олимпийский стадион" (Лондон)
"Вест Хэм" - "Байер"
Трансляция - Мегого Футбол-5
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