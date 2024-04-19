Камбэка не случилось. Аталанта - Ливерпуль 0:1. Видео голов и обзор матча

Вечером 18 апреля в Бергамо состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между "Аталантой" и "Ливерпулем".

Уже в начале игры ворота хозяев с пенальти распечатал Мохаммед Салах. После такого начала казалось, что подопечные Клоппа решительно настроены на камбэк, но до конца поединка им так и не удалось забить ещё хотя бы один гол. Итоговый счёт по сумме двух встреч - 3:1 в пользу итальянцев.

Следующим соперником "Аталанты" в 1/2 финала турнира стал бывший обидчик "Шахтёра" и "Бенфики" Анатолия Трубина - "Марсель".

Лига Европы. 1/4 финала (ответный матч)

18 апреля. Бергамо (Италия).

Аталанта – Ливерпуль – 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Салах 7 (пен.)