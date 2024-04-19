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Камбэка не случилось. Аталанта - Ливерпуль 0:1. Видео голов и обзор матча
Гола Салаха не хватило для выхода в следующую стадию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером 18 апреля в Бергамо состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между "Аталантой" и "Ливерпулем".
Уже в начале игры ворота хозяев с пенальти распечатал Мохаммед Салах. После такого начала казалось, что подопечные Клоппа решительно настроены на камбэк, но до конца поединка им так и не удалось забить ещё хотя бы один гол. Итоговый счёт по сумме двух встреч - 3:1 в пользу итальянцев.
Следующим соперником "Аталанты" в 1/2 финала турнира стал бывший обидчик "Шахтёра" и "Бенфики" Анатолия Трубина - "Марсель".
Лига Европы. 1/4 финала (ответный матч)
18 апреля. Бергамо (Италия).
Аталанта – Ливерпуль – 0:1 (первый матч – 3:0)
Гол: Салах 7 (пен.)
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