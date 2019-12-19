ПСЖ не захотел отдавать в аренду Дракслера и надеется продать полузащитника

Французский "Лион" этой зимой хотел оформить аренду Юлиана Дракслера. Немецкий игрок мог временно заменить Мемфиса Депая, который полгода пропустит из-за травмы.

Однако, у "ПСЖ" немного друие планы. По данным RMC Sports, руководство команды не хочет отдавать Дракслера в аренду, а расчитывает продать его. Заявленая цена - 20 миллионов евро.

Юлиан же достаточно комфортно чувствует себя в Париже, несмотря на редкий выход на поле. Он не планирует покидать клуб до окончания своего контракта.

Дракслер перешел в "ПСЖ" летом 2017 года. С того времени он сыграл 80 матчей и забил 15 голов.