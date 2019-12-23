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Мбаппе: Непросто бороться с Месси за награды. Я забиваю в игре три гола, а после он выходит и кладет четыре

Франция
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Однако и три гола забить не так то просто

Мбаппе: Непросто бороться с Месси за награды. Я забиваю в игре три гола, а после он выходит и кладет четыре
UA-Футбол
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Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о том, как складываются его отношения с другой звездой парижан - Неймаром. Также затронул тему заочной борьбы с Месси за Золотую Бутсу.

"Никакого конфликта у меня с Неймаром нет. Когда я приехал в Париж, то мне было понятно, что именно он - главная звезда. Позже я стал чемпионом мира и многие стали говорить, что мы плохо ладим. Однако я ему честно сказал, что просто хочу помочь команде побеждать.

Очень непросто бороться с Месси за награды. В прошлом сезоне мы сражались за Золотую Бутсу. Я выходил и забивал три гола, а на следующий день он ложил сразу четыре. После я спрашивал у Дембеле - "Он делает это нарочно?", - приводит слова француза France Football.

Напомним, что сегодня Килиан получил награду лучшему футболиста года во Франции.

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В статье: Лионель Месси Неймар ПСЖ Килиан Мбаппе
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