Французский Ренн хочет арендовать Усмана Дембеле

Вечно травмированный Усман Дембеле может на некоторое время вернуться во французский чемпионат. Об этом сообщает AS.

Его хочет заполучить "Ренн", за который он играл однажды. Теперь они снова хотят оформить аренду на 6 месяцев, чтобы решить свои проблемы в чемпионате.

Сейчас "Ренн" идет на третьем месте в чемпионате Франции. Они имеют вполне реальные шансы попасть в Лигу Чемпионов, в которой они ни разу не играли.

На данный момент Дембеле восстанавливается от травмы. Его возвращение ожидается в конце января.