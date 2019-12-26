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Французский Ренн хочет арендовать Усмана Дембеле

Франция
(1 голосов)

Когда-то за него заплатили 105 миллионов

Французский Ренн хочет арендовать Усмана Дембеле
UA-Футбол
Новина українською

Вечно травмированный Усман Дембеле может на некоторое время вернуться во французский чемпионат. Об этом сообщает AS.

Его хочет заполучить "Ренн", за который он играл однажды. Теперь они снова хотят оформить аренду на 6 месяцев, чтобы решить свои проблемы в чемпионате.

Сейчас "Ренн" идет на третьем месте в чемпионате Франции. Они имеют вполне реальные шансы попасть в Лигу Чемпионов, в которой они ни разу не играли.

На данный момент Дембеле восстанавливается от травмы. Его возвращение ожидается в конце января.

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В статье: Барселона Ренн Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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dago52
26.12.2019 в 19:15
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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