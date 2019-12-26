Франция
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Французский Ренн хочет арендовать Усмана Дембеле
Когда-то за него заплатили 105 миллионов
Вечно травмированный Усман Дембеле может на некоторое время вернуться во французский чемпионат. Об этом сообщает AS.
Его хочет заполучить "Ренн", за который он играл однажды. Теперь они снова хотят оформить аренду на 6 месяцев, чтобы решить свои проблемы в чемпионате.
Сейчас "Ренн" идет на третьем месте в чемпионате Франции. Они имеют вполне реальные шансы попасть в Лигу Чемпионов, в которой они ни разу не играли.
На данный момент Дембеле восстанавливается от травмы. Его возвращение ожидается в конце января.
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dago52
26.12.2019 в 19:15
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