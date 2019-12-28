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Монако уволил Жардима и назначил Роберта Морено на пост главного тренера

Франция
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Монегаски получили нового наставника

Монако уволил Жардима и назначил Роберта Морено на пост главного тренера
Новина українською

"Монако" произвел тренерскую рокировку- французский клуб расстался с Леонарду Жардимом и назначил на пост главного тренера Роберта Морено.

Испанский специалист подписал с монегасками контракт до лета 2020 года. Морено приступит к своим обязанностям в начале этой недели.

Напомним, ранее 42-летний наставник вывел сборную Испании на Евро-2020.

Также Роберт Морено работал ассистентом Луиса Энрика в "Барселоне", с которой он побеждал в Лиге Чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, три разы побеждал в Кубке Короля, по разу одерживал победу в Суперкубке Испании и на Клубном ЧМ.

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В статье: Леонарду Жардим Монако (Франция) Роберт Морено
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Источник:
asmonaco.com
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