Икарди: Мне очень хорошо в Париже, но мое будущее мы еще не обсуждали

Арендованный у "Интера" форвард Мауро Икарди рассказал, останется ли он в "ПСЖ" после этого сезона.

"Я очень счастлив в Париже, мне нравится клуб. Однако мы еще не говорили о моем будущем. До конца сезона еще больше четырех месяцев.

В мае, когда уже все закончится, мы сядем за стол и все обсудим. Уверен в этом. Если я останусь в "ПСЖ", то буду рад", - приводит слова футболиста AS.

В текущем сезоне Икарди провел 19 матчей, в которых смог забить сразу 17 голов.