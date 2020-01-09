Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Икарди: Мне очень хорошо в Париже, но мое будущее мы еще не обсуждали
Аргентинец прекрасно вписался в команду
Арендованный у "Интера" форвард Мауро Икарди рассказал, останется ли он в "ПСЖ" после этого сезона.
Читайте такжеТри гола Икарди – на радость Ванде. Пари Сен-Жермен – Сент-Этьен 6:1. Обзор матча и видео голов
"Я очень счастлив в Париже, мне нравится клуб. Однако мы еще не говорили о моем будущем. До конца сезона еще больше четырех месяцев.
В мае, когда уже все закончится, мы сядем за стол и все обсудим. Уверен в этом. Если я останусь в "ПСЖ", то буду рад", - приводит слова футболиста AS.
В текущем сезоне Икарди провел 19 матчей, в которых смог забить сразу 17 голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 15:17 Lifestyle Скандальный форвард ПСЖ занимается сексом с женой только после побед своей команды
- 10:37 Зарубежные Ванда Нара – об аренде Икарди в ПСЖ: Моя женская интуиция подсказала, что Мауро должен уйти из Интера
- 16:28 Зарубежные Икарди: В Барсе я многое узнал. Но сейчас я очень рад, что творю история для такого клуба, как ПСЖ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...