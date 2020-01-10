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Считанные сантиметры помешали Мбаппе забить феноменальный гол рабоной в Кубке французской лиги

Франция
(1 голосов)

Вышел бы гениальный мяч

Считанные сантиметры помешали Мбаппе забить феноменальный гол рабоной в Кубке французской лиги
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в домашнем матче ¼ финала Кубка французской лиги против "Сент-Этьена" чуть не расстроил вратаря соперника рабоной. Этот удар наносится по мячу таким образом, чтобы опорная нога оказалась позади той, которая исполняет выстрел.

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Эпизод произошел на 77-й минуте, "ПСЖ" забил 6 мячей и пропустил всего один к тому моменту – поединок так и закончился (6:1). Парижане вышли в контратаку: Кавани сделал передачу на Неймара, бразилец пропустил снаряд для 21-летнего Мбаппе, а Килиан почти сотворил шедевр.

В полуфиналы также пробились "Реймс", "Лион" и "Лилль".

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В статье: Сент-Этьен Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
10.01.2020 в 15:09
Понты в селе/Париже - большое дело... Тупо умышленно запорол голевой момент. Даже если бы каким-то чудом и попал в створ ворот - вратарь без проблем взял бы легко парящий мяч. Чернобровому еще повезло, что мяч улетел ближе к воротам, чем к угловому флажку
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beatles (Крыжополь)
10.01.2020 в 14:35
Вот так вот мешают лишние сантиметры там где это не нужно! Он еще этими лишними сантиметрами не забивал
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