Считанные сантиметры помешали Мбаппе забить феноменальный гол рабоной в Кубке французской лиги

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в домашнем матче ¼ финала Кубка французской лиги против "Сент-Этьена" чуть не расстроил вратаря соперника рабоной. Этот удар наносится по мячу таким образом, чтобы опорная нога оказалась позади той, которая исполняет выстрел.

Эпизод произошел на 77-й минуте, "ПСЖ" забил 6 мячей и пропустил всего один к тому моменту – поединок так и закончился (6:1). Парижане вышли в контратаку: Кавани сделал передачу на Неймара, бразилец пропустил снаряд для 21-летнего Мбаппе, а Килиан почти сотворил шедевр.

В полуфиналы также пробились "Реймс", "Лион" и "Лилль".