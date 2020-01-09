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Сент-Этьен забил себе гол в игре с ПСЖ после двух рикошетов и стойки. ВИДЕО

Франция
(2 голосов)

Вот это курьез

Сент-Этьен забил себе гол в игре с ПСЖ после двух рикошетов и стойки. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" не имел проблем в игре с "Сент-Этьеном" в четвертьфинале Кубка французской лиги. Парижский гранд разгромил соперника со счетом 6:1. Героем встречи стал Икарди, который отметился хет-триком, да еще и результативный пас отдал. Однако наиболее эффектный момент произошел без его участия.

Перед перерывом Ди Мария и Мбаппе разыграли комбинацию на левом фланге - Килиан бросил Анхеля в прорыв, элегантно сыграв пяткой. Тот прострелил... А дальше случилась катастрофа для обороны соперника. Колодзейчак, вышедший на замену, выбивая мяч попал в Перрена, от того мяч отлетел в штангу, от стойки в голкипера Мулена, а уже от того оказался в воротах. После таких случайностей прийти в себя будет трудно любой команде.

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В статье: Анхель Ди Мария автогол Сент-Этьен Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
09.01.2020 в 16:02
Захочешь повторить,хрен получится.
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