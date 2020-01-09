Сент-Этьен забил себе гол в игре с ПСЖ после двух рикошетов и стойки. ВИДЕО

"Пари Сен-Жермен" не имел проблем в игре с "Сент-Этьеном" в четвертьфинале Кубка французской лиги. Парижский гранд разгромил соперника со счетом 6:1. Героем встречи стал Икарди, который отметился хет-триком, да еще и результативный пас отдал. Однако наиболее эффектный момент произошел без его участия.

Перед перерывом Ди Мария и Мбаппе разыграли комбинацию на левом фланге - Килиан бросил Анхеля в прорыв, элегантно сыграв пяткой. Тот прострелил... А дальше случилась катастрофа для обороны соперника. Колодзейчак, вышедший на замену, выбивая мяч попал в Перрена, от того мяч отлетел в штангу, от стойки в голкипера Мулена, а уже от того оказался в воротах. После таких случайностей прийти в себя будет трудно любой команде.