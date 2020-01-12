Томас Тухель: Меня очень удивил Икарди. Мауро - очень надежный

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался насчет нападающего парижан Мауро Икарди.

"Я очень впечатлен Мауро Икарди. Я впервые познакомился с ним здесь. Этот парень очень надежный, он настоящий профессионал.

Икарди понимает тактику, отрабатывает в защите и действует очень, очень эффективно.

Его работа и чувство ответственности за команду впечатляют, но я не хочу говорить о возможности его выкупа", – поделился Тухель.