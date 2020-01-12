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Томас Тухель: Меня очень удивил Икарди. Мауро - очень надежный
Наставник парижан поделился мыслями насчет аргентинца
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался насчет нападающего парижан Мауро Икарди.
"Я очень впечатлен Мауро Икарди. Я впервые познакомился с ним здесь. Этот парень очень надежный, он настоящий профессионал.
Икарди понимает тактику, отрабатывает в защите и действует очень, очень эффективно.
Его работа и чувство ответственности за команду впечатляют, но я не хочу говорить о возможности его выкупа", – поделился Тухель.
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Источник:goal.com
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