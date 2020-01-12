  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Томас Тухель: Меня очень удивил Икарди. Мауро - очень надежный
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Томас Тухель: Меня очень удивил Икарди. Мауро - очень надежный

Франция
(1 голосов)

Наставник парижан поделился мыслями насчет аргентинца

Томас Тухель: Меня очень удивил Икарди. Мауро - очень надежный
Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался насчет нападающего парижан Мауро Икарди.

"Я очень впечатлен Мауро Икарди. Я впервые познакомился с ним здесь. Этот парень очень надежный, он настоящий профессионал.

Икарди понимает тактику, отрабатывает в защите и действует очень, очень эффективно.

Его работа и чувство ответственности за команду впечатляют, но я не хочу говорить о возможности его выкупа", – поделился Тухель.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мауро Икарди Томас Тухель Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...