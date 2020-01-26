Неймар набрал 101 очко по системе гол+пас в 75 матчах за ПСЖ

В рамках 21-го тура Лиги 1 "Лилль" принимает "ПСЖ".

Счет в матче открыл форвард "ПСЖ" Неймар - бразилец отметился забитым мячем на 28-й минуте матча. А на 52-й минуте встречи 27-летний нападающий реализовал пенальти и удвоил преимущество парижского клуба.

Таким образом, Неймар набрал 101 очко по системе гол+пас в 75 матчах в составе "Пари-Сен-Жермен" во всех турнирах - 66 голов и 35 голевых передач.

Напомним, бразилец перешел в стан парижан из каталонской "Барселоны" летом 2017-го года за рекордные 222 миллиона евро.