  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Неймар набрал 101 очко по системе гол+пас в 75 матчах за ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар набрал 101 очко по системе гол+пас в 75 матчах за ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Бразилец оформил дубль в ворота "Лилля"

Неймар набрал 101 очко по системе гол+пас в 75 матчах за ПСЖ
Новина українською

В рамках 21-го тура Лиги 1 "Лилль" принимает "ПСЖ".

Счет в матче открыл форвард "ПСЖ" Неймар - бразилец отметился забитым мячем на 28-й минуте матча. А на 52-й минуте встречи 27-летний нападающий реализовал пенальти и удвоил преимущество парижского клуба.

Таким образом, Неймар набрал 101 очко по системе гол+пас в 75 матчах в составе "Пари-Сен-Жермен" во всех турнирах - 66 голов и 35 голевых передач.

Напомним, бразилец перешел в стан парижан из каталонской "Барселоны" летом 2017-го года за рекордные 222 миллиона евро.

Неймар набрал 101 очко по системе гол+пас в 75 матчах за ПСЖ - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Лилль (Лилль) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...