  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Владелец ПСЖ обвиняется в совершении преступлений по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец ПСЖ обвиняется в совершении преступлений по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ

Франция
(1 голосов)

К этому причастен и экс-генсек ФИФА Вальке

Владелец ПСЖ обвиняется в совершении преступлений по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ
Новина українською

Генеральная прокуратура Швейцарии на своём сайте объявила, что владельцу "Пари Сен-Жермен" и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубков конфедераций.

Обвинение также предъявлено бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке. Экс-управленца подозревают в получении взяток и фальсификации документов.

Генеральная прокуратура Швейцарии полагает, что в период с 2013 по 2015 год Вальке использовал своё положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции достались определённым компаниям. Речь идёт о чемпионатах мира и Кубках конфедераций с 2018 по 2030 год. Взамен бывший управленец получил три платежа на общую сумму € 1,25 млн.

Также сообщается, что Аль-Хелаифи передал Вальке виллу на Сардинии в качестве вознаграждения за телеправа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...