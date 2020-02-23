Франция
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Кавани забил свой 200-й гол в составе ПСЖ
Для этого уругвайцу понадобилось 298 матчей
В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" принимает "Бордо".
Форвард парижан Эдинсон Кавани открыл счет в этом матче. Уругваец отметился забитым мячем на 25-й минуте, голевую передачу отдал Анхель Ди Мария.
Этот гол стал для 33-летнего Кавани 200-м в футболке "Пари Сен-Жермен". Для этого урувайскому нападающему понадобилось 298 матчей.
- 138 голов - в чемпионате Франции;
- 30 - в Лиге Чемпионов;
- 32 - в национальных кубковых соревнованиях
Напомним, Кавани - лучший бомбардир в истории "ПСЖ".
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Источник:Opta
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