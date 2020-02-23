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Кавани забил свой 200-й гол в составе ПСЖ

Франция
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Для этого уругвайцу понадобилось 298 матчей

Кавани забил свой 200-й гол в составе ПСЖ

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" принимает "Бордо".

Форвард парижан Эдинсон Кавани открыл счет в этом матче. Уругваец отметился забитым мячем на 25-й минуте, голевую передачу отдал Анхель Ди Мария.

Этот гол стал для 33-летнего Кавани 200-м в футболке "Пари Сен-Жермен". Для этого урувайскому нападающему понадобилось 298 матчей.

  • 138 голов - в чемпионате Франции;
  • 30 - в Лиге Чемпионов;
  • 32 - в национальных кубковых соревнованиях

Напомним, Кавани - лучший бомбардир в истории "ПСЖ".

Кавани забил свой 200-й гол в составе ПСЖ - изображение 1

Кавани забил свой 200-й гол в составе ПСЖ - изображение 2

Кавани забил свой 200-й гол в составе ПСЖ - изображение 3

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В статье: Эдинсон Кавани Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Opta
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