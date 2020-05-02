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Фабрегас: Неймар находится на одном уровне с Роналдиньо
Сеск высоко оценивает уровень Неймара
Плеймейкер "Монако" Франсеск Фабрегас высказался о форварде "ПСЖ" Неймаре.
"Неймар находится на запредельном уровне, я считаю, что он находится в одном ряду с Роналдиньо. Звезда, которая делает разницу на поле, когда этого захочет. Я не играл против него некоторое время, но Неймар недавно уничтожил нас в двух играх с "ПСЖ".
Месси, Суаресу и остальным нравилось с ним играть, потому что в любой момент он может отдать голевую передачу или протиснуться вперед в сложной ситуации, используя дриблинг.
У Неймара есть все, чтобы быть лучшим. Вне поля он прекрасный парень. Он прямо как ребенок – всегда счастлив и радуется жизни", – заявил Фабрегас ESPN.