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Фабрегас: Неймар находится на одном уровне с Роналдиньо

Франция
(1 голосов)

Сеск высоко оценивает уровень Неймара

Фабрегас: Неймар находится на одном уровне с Роналдиньо
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Плеймейкер "Монако" Франсеск Фабрегас высказался о форварде "ПСЖ" Неймаре.

"Неймар находится на запредельном уровне, я считаю, что он находится в одном ряду с Роналдиньо. Звезда, которая делает разницу на поле, когда этого захочет. Я не играл против него некоторое время, но Неймар недавно уничтожил нас в двух играх с "ПСЖ".

Месси, Суаресу и остальным нравилось с ним играть, потому что в любой момент он может отдать голевую передачу или протиснуться вперед в сложной ситуации, используя дриблинг.

У Неймара есть все, чтобы быть лучшим. Вне поля он прекрасный парень. Он прямо как ребенок – всегда счастлив и радуется жизни", – заявил Фабрегас ESPN.

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В статье: Сеск Фабрегас Неймар ПСЖ Монако (Франция)
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