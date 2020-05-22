Франция
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Время затянуть пояса: Монако может летом продать 30 игроков
Среди них есть и топовые игроки
Этим летом французский "Монако" может серьезно перетрясти состав.
Из-за определенного кризиса, может быть продано порядка 30 игроков. Информацию об этом передает Les Echos. Среди этих футболистов есть и несколько лидеров - Виссам Бен Йеддер и Беньями Хенрикс.
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Такая ситуация связанна с двумя причинами - досрочное завершение Лиги 1, из-за которого была потеряна большая сумма. Вторая причина, "Монако" второй сезон подряд не попадает в еврокубки.
В последнем сезоне команда Роберта Морена заняла девятое место.
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Источник:Les Echos
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