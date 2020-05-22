  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Время затянуть пояса: Монако может летом продать 30 игроков
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Время затянуть пояса: Монако может летом продать 30 игроков

Франция
(1 голосов)

Среди них есть и топовые игроки

Время затянуть пояса: Монако может летом продать 30 игроков
UA-Футбол
Новина українською

Этим летом французский "Монако" может серьезно перетрясти состав.

Из-за определенного кризиса, может быть продано порядка 30 игроков. Информацию об этом передает Les Echos. Среди этих футболистов есть и несколько лидеров - Виссам Бен Йеддер и Беньями Хенрикс.

Читайте такжеБен Йеддер: Интерес Барселоны? Это доказательство хорошо проделанной работы с моей стороны

Такая ситуация связанна с двумя причинами - досрочное завершение Лиги 1, из-за которого была потеряна большая сумма. Вторая причина, "Монако" второй сезон подряд не попадает в еврокубки.

В последнем сезоне команда Роберта Морена заняла девятое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виссам Бен Йеддер Монако Беньямин Хенрихс Бенуа Бадьяшиль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
 Les Echos
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...