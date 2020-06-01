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Тоттенхэм интересуется защитником Атлетико

Франция
(1 голосов)

Савич может сменить клубную прописку

Тоттенхэм интересуется защитником Атлетико
Новина українською

Стефан Савич попал в сферу интересов "Тоттенхэма", об этом пишет TodoFichajes.

"Шпоры" ищут усиление в линию обороны, так как по окончании сезона клуб может покинуть основной центрбек Ян Вертонген, контракт которого истекает уже 1 июля.

Сообщается, что "Валенсия" составит конкуренцию "Тоттенхэму" в гонке за 29-летнего черногорца.

В текущем сезоне на счету Савича 14 матчей в рамках Ла Лиги.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Стефан Савич Тоттенхэм (Лондон)
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