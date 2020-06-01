Франция
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Тоттенхэм интересуется защитником Атлетико
Савич может сменить клубную прописку
Стефан Савич попал в сферу интересов "Тоттенхэма", об этом пишет TodoFichajes.
"Шпоры" ищут усиление в линию обороны, так как по окончании сезона клуб может покинуть основной центрбек Ян Вертонген, контракт которого истекает уже 1 июля.
Сообщается, что "Валенсия" составит конкуренцию "Тоттенхэму" в гонке за 29-летнего черногорца.
В текущем сезоне на счету Савича 14 матчей в рамках Ла Лиги.
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