Облава накрыла: двух форвардов из Лиги 1 будут судить за "дикий" матч

Бомбардир "Монпелье" Гаэтан Лаборд и форвард "Сент-Этьена" Лои Дьони были пойманы полицией во время облавы в родном городке Мон-де-Марсан, сообщает L’Equipe.

Инцидент случился еще 22 мая. О том, что среди нарушителей были профессиональные футболисты, стало известно только сейчас из материалов суда - обоим светит штраф.

Дьони и Лаборд приняли участие в неразрешенном властями футбольном матче. Его организаторы набирали участников через соцсети, и поначалу предполагалось сыграть 5 на 5, но в итоге в спорткомплексе собралось более 40 человек.

Вообще во время карантина двери стадионов по всей Франции заперты, но, по словам Эрика Сен-Мартена, директора арены в Мон-де-Марсане, "молодежь всегда найдет способ пробраться через заборы и ворота". "Если честно, то пусть они проводят время здесь, чем нарываются на неприятности в другом месте. Неделю назад тут тоже втихую играли в регби. Формально власти против, но это мелочи. Шумиха поднялась только потому, что в игре участвовали парни из Лиги 1", - рассказывает чиновник.

Пока неизвестно, как клубы накажут Дьони и Лаборда за грубое нарушение карантина, но, скорее всего, их ждет денежное взыскание.

Агент Лаборда Кристоф Юто не стал скрывать разочарования: "Гаэтан вляпался в дерьмо. Он сделал глупость и понял это, когда нагрянули копы. Этого больше не повторится". Сам футболист тоже принес свои извинения, отметив, что "любовь к футболу затмила ему разум". В то же время Дьони извиняться наотрез отказался.

Ранее французские власти запретили все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса, тем самым досрочно закончив розыгрыш Лиги 1. Новый сезон во Франции стартует в конце августа.

Лои Дьони в минувшем розыгрыше чемпионата забил 2 гола в 12 матчах за "Сент-Этьен". В то же время на счету Гаэтана Лаборда 6 голов и 5 ассистов в 28 играх за "Монпелье". По слухам, интерес к нему проявляют "Кельн" и "Борнмут".