Бывший опорник ПСЖ и Лиона завершил карьеру

У Бодмера была опция продления контракта с "Амьеном" еще на сезон в том случае, если команда сохранит прописку в элите, но этого не произошло, сообщает L’Equipe.

Уже известно, что в ближайшие недели Матье получит работу на одном из французских спортивных телеканалов - он будет экспертом по Лиге 1, в которой за 20 лет карьеры провел аж 418 поединков, забив 41 гол.

На пике славы Бодмер защищал цвета "Лиона" (2007-10) и "ПСЖ" (2010-13), и в их составах по разу выиграл чемпионат Франции. Также в футболке "Ткачей" Матье выиграл Кубок и два Суперкубка Франции.

Последние два сезона ветеран доигрывал в "Амьене", но уже редко выходил на поле из-за многочисленных травм. В чемпионате-2019/20 он провел лишь 80 минут в 9 играх, но при этом успел отметиться голом.