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ПСЖ во втором спарринге после карантина победил 7:0

Франция
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Итого 16 сухих голов в двух играх

ПСЖ во втором спарринге после карантина победил 7:0
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Парижане явно соскучились по большому футболу. После разгрома "Гавра" (9:0) в первом спарринге команда Томаса Тухеля вдоволь поиздевалась над "Васланд-Бевереном" из Бельгии.

Матч проходил на "Парк де Пренс" в присутствии 5,000 зрителей и был разделен на 4 тайма по 30 минут. Таким образом, команды провели на поле 120 минут вместо привычных 90.

У "ПСЖ" первые 60 минут на поле находилась основа, а дальше вышли игроки ротации, усиленные лучшими исполнителями молодежки. Голов по итогу оба состава забили примерно поровну. Дубли оформили Килиан Мбаппе и Эрик Чупо-Мотинг, по одному мячу провели Неймар, Мбе Сох и Икарди, причем аргентинец забил после оригинального розыгрыша пенальти.

21 июля "ПСЖ" проведет еще один товарищеский матч против "Селтика", а уже 24 июля сыграет финал Кубка Франции против "Сент-Этьена". Это будет первая официальная игра для команды Тухеля с 11 марта.

Также впереди у парижан четвертьфинал Лиги чемпионов против "Аталанты" нашего Руслана Малиновского - он будет сыгран в Лиссабоне 12 августа.

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В статье: Неймар Мауро Икарди Васланд-Беверен Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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