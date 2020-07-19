Официально: Нико Ковач возглавил Монако

Официальный сайт "Монако" сообщил, что команда получила нового главного тренера. В клуб пришел Нико Ковач. Предыдущим местом работы специалиста была мюнхенская "Бавария".

Хорватский тренер подписал контракт на 3 года с возможностью продления. Первую тренировку новый наставник проведет уже 20 июля.

Ковач сменил на посту Роберта Морено. Испанский тренер провел лишь 12 официальных матчей в "Монако".