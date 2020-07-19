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Официально: Нико Ковач возглавил Монако
Хорват подписал с французами контракт на 3 года
Официальный сайт "Монако" сообщил, что команда получила нового главного тренера. В клуб пришел Нико Ковач. Предыдущим местом работы специалиста была мюнхенская "Бавария".
Хорватский тренер подписал контракт на 3 года с возможностью продления. Первую тренировку новый наставник проведет уже 20 июля.
Ковач сменил на посту Роберта Морено. Испанский тренер провел лишь 12 официальных матчей в "Монако".
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Источник:asmonaco.com
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