От Бернарду Силвы до Осимхена: как бывший помощник Моуриньо взломал футбольный рынок

Даже далекие от французского футбола болельщики этим летом обратили внимание на трансфер некоего Виктора Осимхена в "Наполи". Шутка ли, 80 млн евро.

Год назад примерно те же эмоции вызвал переход Николя Пепе в "Арсенал" - "Канонирам" пришлось выложить чуть меньше, 70 млн. Да и продажа Рафаэла Леао в "Милан" хоть и скромнее - "всего" за 23 млн - но тоже наделала шума.

Соль ведь в чем: и Леао, и Пепе, и Осимхен обрели известность буквально за считанные месяцы до того, как перешли в гранды за огромные деньги. В мировую элиту они ворвались галопом и практически из ниоткуда. У фанатов челюсти отвисли, когда они увидели, что их клубы тратят миллионы на каких-то ноунеймов, и понадобилась не одна видеонарезка, чтобы их успокоить.

Именно так работает Луиш Кампуш - в его клубах молодежь редко задерживается дольше двух лет. И потому он, наверное, самый желанный спортдир мира прямо сейчас.

***

Принято считать, что в мире футбола можно процветать только если у тебя сверхбогатый владелец. Но Дмитрий Рыболовлев оказался у разбитого корыта с его миллионами, когда УЕФА пригрозил ему исключением из еврокубков за игнорирование ФФП.

"Монако" Рыболовлева умер, едва родившись - от него остались только Моутинью да Фалькао. А вот "Монако" Кампуша дважды устраивал крупнейшие распродажи в истории футбола, дважды шокировал плей-офф ЛЧ и один раз выиграл чемпионат Франции, вынудив Париж психануть и потратить 400 млн евро за одно лето.

Уже в первое свое межсезонье в княжестве Кампуш приобрел у "Порту" 21-летнего вингера Хамеса Родригеса, у "Севильи" - 20-летнего опорника Жоффрея Кондогбья, а из молодежки "Лиона" всего за 5 млн выхватил 17-летнего форварда Антони Марсьяля.

Рыболовлев был разочарован, но после наезда от УЕФА выбора не оставалось. Монако - не Париж, у клуба камерный стадиончик и всего 30-40 тысяч человек фанатской базы. Даже дополнительное тренировочное поле построить негде - клочок суши, который представляет из себя княжество, так густо застроен, что вмещается только два полноценных поля и одно мини-футбольное.

В таких условиях у "Монако" нету выбора, кроме как жить по средствам, зарабатывая деньги из воздуха. Повезло, что под рукой был Кампуш, показавший, как это делается.

***

Зимой 2014-го шустрый техдир нашел для "Монако" 20-летнего Бернарду Силву - заплатить за будущую звезду "Ман Сити" пришлось лишь 15,5 млн.

Еще полгода - и на "Стад Луи II" перебрались Аймен Абденнур и Тьемуэ Бакайоко. За двух разрушителей монегаски суммарно выложили 21 млн - и впоследствии они провалились везде, как только покинули княжество. Классические мыльные пузыри, но "Монако" на них заработал чистыми 42 млн евро.

Параллельно Хамес Родригес, приобретенный за 45 млн, после выдающейся игры за Колумбию на ЧМ-2014 ушел в "Реал" за 75 млн. Классика от Кампуша - деньги на новичков он каждое лето зарабатывает продажами. От владельца португалец не берет ни копейки и даже наоборот - за время его работы доходы от трансферов стали крупнейшей статьей бюджета сперва "Монако", а потом и "Лилля".

***

В сезоне-2014/15 уже без Хамеса "Монако" дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где с боем уступил "Ювентусу". То выступление дало сигнал к крупнейшей на тот момент летней распродаже в истории футбола - монегаски продали игроков на 185 млн евро. Кондогбья ушел в "Интер" за 36; Курзава - в "ПСЖ" за 25; Карраско - в "Атлетико" за 24; Абденнур - в "Валенсию" за 22; Марсьяль - в "МЮ" за 60.

Дивное было время: Рыболовлев и Васильев пыхтели от гордости и давали одно бравурное интервью за другим. Между тем Кампуш, истинный творец успеха, уже вовсю лепил новый коллектив. Он настоял на переводе в основу форварда Килиана Мбаппе, которому светила аренда из-за конфликта с тренером "Монако" U-19. Параллельно директор купил у "Кана" за 4 млн хавбека Тома Лемара, а у "Атлетико Минейро" - юного стоппера Жемерсона. Все трое впоследствии будут незаменимы в чемпионский сезон-2016/17, а за Мбаппе и Лемара клуб суммарно выручит 250 млн евро.

Наверное, где-то несправедливо, что Кампуш не дождался чемпионства в "Монако". Его прощальным подарком клубу стало подписание Бенжамена Менди из "Марселя" за 13 млн (уйдет за 57). После этого формирование золотого состава монегасков было завершено - и команда помчалась к медалям. Кампуш же скромно отошел в сторонку, а через год, когда в княжестве распивали шампанское, всплыл в "Лилле".

До чего Рыболовлев и компания доруководились после его ухода - прекрасно видно из турнирной таблицы Лиги 1 двух последних сезонов.

***

Главным лицом нового лилльского проекта должен был стать Марсело Бьелса. Кампуш привычно занял место в тени и только подыскивал Эль Локо кадры. Но ситуация быстро вышла из-под контроля.

Бьелса настолько ударился в эксперименты, что выгнал весь основной состав и начал новый чемпионат без единого игрока старше 26 лет в основе. Конечно, это вылилось в провал. Команда плыла после первых же неудач, ей не хватало опыта, но Сумасшедший не из тех, кто признает ошибки. Его пришлось выгонять силой, дело даже до суда дошло. Но так "Лиллю" хотя бы удалось не вылететь.

Избавившись от тирании Бьелсы, Кампуш вернулся к собственной стратегии. Еще в "Монако" он регулярно сдабривал молодежь возрастными игроками - для баланса. Так в княжестве в разные годы появлялись Абидаль, Бербатов, Глик, Де Санктис и другие. В "Лилле" на роль дядьки-наставника выбрали Жозе Фонте, к которому позже присоединились Лоик Реми и Бенжамен Андре. Это позволило стабилизировать результаты - "Лилль" наконец начал держать удар.

Впрочем, ключевое, конечно, это молодежь. Рафаэл Леао и Жонатан Бамба - основные форварды сезона-2018/19 переехали на "Пьер Моруа" бесплатно, за уже упомянутого Пепе заплатили 10 млн; фулбек Зеки Челик обошелся в 2,5 млн; плеймейкер Жонатан Иконе - 5. Сегодня, спустя два года, только за двух последних можно выручить под сотню.

Чуть менее эффективно пока смотрится трансферное лето-2019, но на это есть причины - Тимоти Веа убивают травмы, а Ренату Санчешу понадобилось время, чтобы прийти в себя после провалов в "Баварии" и "Суонси". С другой стороны, продажа Осимхена за 80 млн с лихвой перекрывает эти мелочи.

***

Сегодня на дворе лето 2020-го, а Кампуш продолжает гнуть свою линию. Замену Осимхену он нашел в лице 20-летнего канадца Дэвида из "Гента"; в центре обороны уходящего то ли в "МЮ", то ли в "Наполи" Габриэла заменит 20-летний воспитанник "Аякса" Ботман; роль "бывалого дядьки" вместо Реми примерит Бурак Йылмаз.

И что еще впечатляет - география. Прямо сейчас "Лилль" уже купил или торгует игроков из бельгийских, турецких, французских, мексиканских, бразильских, конголезских, английских и испанских клубов. И это за одно только лето! Сеть скаутов, которые работают на Кампуша по всему миру, - это нечто совершенно уникальное. Не зря Жозе Моуриньо готов на любые траты, лишь бы вернуть Луиша к себе.

Вообще Кампуш и Моуриньо - близкие и давние друзья. Луиш работал на Жозе в "Челси", "Интере и "Реале" - помогал с тренировками, просматривал соперников. Но в какой-то момент почувствовал, что ему этого мало.

Еще до знакомства с Жозе Кампуш целых 13 лет пытался сам тренировать в Португалии, но хотя его команды любили за яркий, атакующий футбол, успехов не снискал, даже наоборот. Как-то раз он трижды за три года вылетел из элиты - с "Виторией", "Варзимом" и "Бейра-Мар". За это фанаты даже прозвали его "Луиш Кампаш" ("campas" переводится как "могила"). Тогда Моуриньо ему здорово помог, но с тех пор их пути разошлись.

???????? Campos on Jose



"Mourinho is like a brother to me. I know him very well & for a long time. He’s a wonderful person & the best coach in the world. So, of course, if he called me I would speak. Football needs someone like Jose. Football needs this special coach."#THFC #COYS pic.twitter.com/Ds7iGz3r8w