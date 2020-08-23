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Лига 1. Ренн поделил очки с Лиллем, Дижон обыграл Анже

Франция
(1 голосов)

Кратко о субботних матчах Лиги 1

Лига 1. Ренн поделил очки с Лиллем, Дижон обыграл Анже
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Дижон" подошел к встрече с "Анже" обескровленным - по разным причинам не могли сыграть Тавареш, Бальде, Шафик и Бензия. Оправиться от такого удара хозяева не смогли - "Ле Ско" доминировали со старта благодаря преимуществу в средней зоне.

Дебютный гол в матче (да и во всем чемпионате) вышел немного курьезным - игроки "Анже" нанесли 3-4 удара, прежде чем мяч таки оказался в сетке.

В дальнейшем у "Анже" были еще моменты, и "Дижон" оставлял в игре исключительно их вратарь Гомис. Как не забили Фульжини и Эль Мелали - загадка. Впрочем, и одного гола хватило гостям для итоговой победы.

Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Анже" - 0:1

Гол: Исмаэль Траоре, 22

"Дижон": Гомис - Нгуямса, Манга, Лаутоа, Музинга (Амальфитано, 45+1) - Мари (Саммаритано, 68), Диоп, Ндонг - Эдимбе, Шейдлер (Филипп, 77), Шуяр (Добре, 77)

"Анже": Бернардони, Бамба, Исмаэль Траоре, Тома, Думбия (Эбоссе, 67) - Сантамария - Тиуб, Фульжини (Кулибали, 90+1), Мангани (Капель, 76), Матиаш Лаге (Эль Мелали, 77) - Канга (Нинга, 68)

Центральный матч тура получился нервным - команды много боролись без моментов на старте, а где-то после 30-й минуты началась жара. Защитник "Ренна" Буй пробил прямой ногой в голову оппоненту - того даже откачивать пришлось. Конечно, арбитр показал красную.

Пока "Ренн" перестраивался, "Лилль" моментально забил - Шека нашел Бамба между линиями, и Жонатан четко пробил в угол.

Казалось бы, вот она, победа хозяев. Но проходит еще три минуты - и удалили уже игрока "Догов". Рейнилдо чудом не сломал ногу Рафиньи в подкате сзади.

Второй тайм начался так же, как и первый - в борьбе и почти без ворот. А потом на поле вышел 17-летний вундеркинд Камавинга. Эдуардо моментально выиграл центр поля у "Догов", сперва чуть не забил сам (не хватило длины ног, чтоб замкнуть кросс), а потом выполнил результативную скидку после углового на Да Сильву - тот был точен.

Финальные четверть часа превратились в настоящие испытание для вратаря "Лилля" Мика Меньяна, но он справился с выносами и отразил удар Мауасса, а Террье попал в штангу. На противоположной части поля единственный реальный шанс создал буквально из ничего Араухо, но тоже промахнулся. В итоге справедливая ничья.

Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Ренн" - 1:1

Голы: Бамба, 40 - Да Сильва, 74

"Лилль": Меньян - Челик, Жозе Фонте, Боттман, Рейнилдо - Шека (Брадарич, 46), Андре (Языджи, 90), Ренату Санчеш (Араухо, 82) - Бамба, Дэвид (Йылмаз, 64), Иконе (Сумаре, 82)

"Ренн": Менди - Мауасса, Агер, Да Сильва, Буй - Мартен (Софи, 42), Нзонзи, Буриго (Камавинга, 64) - Террье, Ньянг (Те, 64), Рафинья (Дель Кастильо, 64)

Предупреждение: Те, 88

Удаления: Рейнилдо, 43 - Буй, 35

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В статье: Ренн Анже Дижон Лилль
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