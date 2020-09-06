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Директор ПСЖ: Когда мы услышали, что Месси хочет уйти, то нас это взволновало

Франция
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Леонардо поделился мыслями насчет возможного ухода Лео

Директор ПСЖ: Когда мы услышали, что Месси хочет уйти, то нас это взволновало
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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал ситуацию вокруг желания Лионеля Месси уйти из "Барселоны".

"Сегодня ситуация с финансами довольно сложная. Когда мы услышали, что Месси хочет уйти, то нас это взволновало. В такой момент ты спрашиваешь себя: "Черт возьми, возможно ли это? Есть игроки, вообще не подлежащие обсуждению".

Бекхэм заканчивал карьеру в Париже, но насчет того, будет ли Месси завершать карьеру в Париже, я не знаю", – рассказал бразильский функционер.

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В статье: Лионель Месси Леонардо Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal.com
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