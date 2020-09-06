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Директор ПСЖ: Когда мы услышали, что Месси хочет уйти, то нас это взволновало
Леонардо поделился мыслями насчет возможного ухода Лео
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал ситуацию вокруг желания Лионеля Месси уйти из "Барселоны".
"Сегодня ситуация с финансами довольно сложная. Когда мы услышали, что Месси хочет уйти, то нас это взволновало. В такой момент ты спрашиваешь себя: "Черт возьми, возможно ли это? Есть игроки, вообще не подлежащие обсуждению".
Бекхэм заканчивал карьеру в Париже, но насчет того, будет ли Месси завершать карьеру в Париже, я не знаю", – рассказал бразильский функционер.
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Источник:Goal.com
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