Директор ПСЖ: Когда мы услышали, что Месси хочет уйти, то нас это взволновало

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал ситуацию вокруг желания Лионеля Месси уйти из "Барселоны".

"Сегодня ситуация с финансами довольно сложная. Когда мы услышали, что Месси хочет уйти, то нас это взволновало. В такой момент ты спрашиваешь себя: "Черт возьми, возможно ли это? Есть игроки, вообще не подлежащие обсуждению".

Бекхэм заканчивал карьеру в Париже, но насчет того, будет ли Месси завершать карьеру в Париже, я не знаю", – рассказал бразильский функционер.