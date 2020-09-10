ПСЖ попытается подписать Эль-Шаарави

Форвард китайского клуба "Шанхай Шэньхуа" Стефан Эль-Шаарави вскоре может перебраться во французский чемпионат.

Telefoot сообщает, что парижане уже контактировали с окружением 27-летнего итальянца и уведомили о своем желании заключить с нападающим контракт. Ранее сообщалось, что у Эль-Шаарави есть желание вернуться в Европу из Китая.

Якобы на Стефана помимо "ПСЖ" также претендуют "Ювентус", "Рома" и "Атлетико".

Эль-Шаарави перешел из "Ромы" в "Шанхай Шэньхуа" за 16 млн евро. Его контракт с китайцами рассчитан до лета 2022 года.