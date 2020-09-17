Марсель - Сент-Этьен 0:2. Свежесть важнее класса

Не хватило "Марсель" на перенесенный матч против "Сент-Этьена". Слишком много сил - и физических, и моральных команда отдала в Ле Класико против "ПСЖ", и сегодня выглядела тенью себя самой.

"Сент-Этьен" забил в первой же серьезной атаке - Ромен Амума в третий раз в новом сезоне продемонстрировал выдающиеся качества финишера. Могли гости удвоить счет уже к 10-й минуте, но сплоховал Аушиш.

После этого игра постепенно переместилась к воротам "Стефануа", но "Марсель" атаковал настолько медленно и безыдейно, что реальные моменты пошли только после перерыва. Да и то было их всего два. Сперва Аке невообразимым образом бил по пустым воротам, но попал в перекладину. А спустя пару минут Сансон с линии вратарской промахнулся по мячу.

Вообще столь слабая реализация нетипична для "Марселя" - провансальцы в прошлом сезоне как раз выиграли серебро во многом благодаря эффективности и бережливости впереди. Но, опять-таки, 95 минут сплошных потасовок, подкатов и плевков на "Парк де Пренс" не прошли бесследно. Даже Пайет с Товеном выглядели расфокусированными.

Ну а "Сент-Этьен" своего не упустил - уже в третий раз в трех стартовых турах. Дени Буанга в контратаке послал мяч точно под штангу, подведя черту под мучениями хозяев.

Это был не день "Марселя" - он не показал и 20% своего потенциала. А вот "Стефануа" выложились по полной и заслуженно взяли три очка на "Велодроме" - на секунду, впервые в ХХІ веке. Теперь у них 9 баллов и ноль (!) пропущенных голов - и это чистое первое место в Лиге 1. Фантастический результат для подопечных Клода Пюэля, учитывая, что перед стартом сезона клуб отчислил шестерых самых высокооплачиваемых игроков, чтобы свести концы с концами.

Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Сент-Этьен" - 0:2

Голы: Амума, 6, Буанга, 75

"Марсель": Манданда - Сакаи (Рокья, 79), А. Гонсалес, Чалета-Цар, Балерди (Сарр, 46) - Ронжье (Строотман, 78), Камара, Сансон (Жермен, 71) - Товен, Лопес (Аке, 46), Пайет

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши (Муэффек, 9), Фофана, Колодзейчак, Масон - Буанга, Нею (Гурна-Дуат, 71), М. Камара, Аушиш (Норден, 46) - Аби (Сиссоко, 71), Амума (Юссуф, 58)

Предупреждения: Сакаи, 30, Сансон, 45+2 - Масон, 21