Лига 1. Ницца на коне, Монако без идей, а Нант вспомнил, как забивать голы

Стефан Мулен, тренер "Анже", вообще-то очень сдержан, но на сей раз психанул и поменял сразу троих игроков в перерыве. Хозяева реально выглядели плохо на фоне далеко не самого именитого соперника.

"Метц" в первом матче после возвращения на тренерскую скамью Фредерика Антонетти действовал четко, слаженно, выигрывал много борьбы. Если обобщить, то гости вели игру, и лишь отсутствие ярко выраженного бомбардира не позволило им повести в счете. Как тут не вспомнить о разрыве крестов у Ибрагимы Ньяна.

"Анже" забил первым с пенальти не по игре, но уже через минуту справедливость восторжествовала - Нгетт бедром отправил мяч в сетку.

На том и закончили - второй тайм выдался гораздо закрытее и скучнее первого. Теперь у "Анже" 10 очков - и он на привычном месте в середине таблицы. "Метц" с 8 баллами на пару строчек ниже.

Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "Метц" - 1:1

Голы: Мангани, 38 (с пенальти) - Нгетт, 39

"Анже": Бернардони - Бамба (Мансо, 46), И. Траоре, Тома, Думбия (Эбоссе, 46) - Капель (Кабо, 46), Фульжини, Амаду, Мангани, Буфаль (Тиуб, 60) - Дьони (Алиуи, 76)

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Бойе (Куяте, 83), Юдоль - Пажо, Ангбан - Гуйе, Булайя, Чимбембе (Мазиз, 71) - Нгетт (Яде, 71)

Предупреждения: Думбия, 14, Тома, 36, И. Траоре, 73, Фульжини, 86 - Юдоль, 37, Пажо, 84

Эту игру сделало раннее удаление - арбитр отправил отдыхать лидера центра поля "Монпелье" Тежи Саванье уже на 19-й минуте за удар Флорентино Луиса прямой ногой. Выглядело это и правда жутковато.

"Монпелье" после этого даже не помышлял о контригре, выставил три ряда защиты и принялся ждать финального свистка, даром что до него оставалось 70 минут. Зрелище было то еще.

"Монако" владел мячом 80% времени - вероятно, какой-то исторический рекорд для Лиги 1, но что толку, если голевых моментов почти не было? Ситуация для команды Нико Ковача вообще запахла жаренным, когда Сидибе на ровном месте организовал для Мавидиди выход на вратаря, и тот не промахнулся.

От позора монегасков выручил дриблинг Желсона Мартинша, заработавшего пенальти. Бен-Йеддер его реализовал, и на этом голы в матче закончились. Теперь и у "Монако", и у "Монпелье" по 11 очков, и они расположились неподалеку от еврокубковой зоны.

Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" - "Монпелье" - 1:1

Голы: Бен-Йеддер, 70 (с пенальти) - Мавидиди, 51

"Монако": Лекомт - Агилар, Матсима, Бадиашиле, Сидибе (Фабрегас, 59) - Чуамени (Жеббель, 59), Флорентино Луис (Кайо Энрике, 59), Диоп (Пеллегри, 71) - Фолланд (Йоветич, 46), Бен-Йеддер, Желсон Мартинш

"Монпелье": Омлин - Конгре, Илтон, Козза - Суке, Саванье, Шотар (Долли, 73), Ойонго (Самбия, 90+1) - Молле (Ле Таллек, 61) - Лаборд (Ферри, 73), Делор (Мавидиди, 46)

Предупреждения: Пеллегри, 73, Жеббель, 90+3 - Суке, 90+5

Удаление: Саванье, 19

Ну наконец дождались нормальной игры от "Нанта" в этом сезоне. А то уже подумалось, что дни Кристиана Гуркюффа в клубе сочтены.

"Брест" был обыгран не так, чтобы в одни ворота, но уверенно и по делу. Коло Муани открыл счет после прострела Коко, а Блас его удвоил благодаря красивому сольному проходу. После перерыва "Пиратам" тоже удался шедевр - Февр эффектно забил со штрафного. Но интрига быстро потухла благодаря мячу от Кадера Бамба.

Отдельно отметим дебют в "Нанте" экс-фулбека сборной Франции Себастьяна Коршья - 29-летний игрок пытается реанимировать карьеру после трех лет провалов в "Севилье", "Бенфике" и "Эспаньоле".

После 7 туров и "Брест", и "Нант" идут в нижней части таблицы. У бретонцев 9 очков, у "Канареек" - 8.

Нант. "Божуар"

"Нант" - "Брест" - 3:1

Голы: Коло Муани, 16, Блас, 30, Бамба, 79 - Февр, 68

"Нант": Лафон - Коршья, Кастелетто, Паллуа, Фабио - Чиривелья (А. Туре, 46), Абед - Луза (Бамба, 76), Блас, Коко (Саймон, 63) - Коло Муани

"Брест": Ларсонье - Бааль (Фусурье, 71), Эрель, Дювернь, Перро - Маньетти (Онора, 70), Белькебла - Февр, Шарбонье (Ле Дуарон, 46), Филиппото (Кардона, 46) - Мунье (Эриберту, 85)

Предупреждения: Абед, 38, Фабио, 47, Паллуа, 67 - Дювернь, 42, Маньетти, 60

Какой-то день вратарских ляпов устроили сегодня на "Жоффруа Гишар" соперники. С другой стороны, если бы не ошибки Вальтера Бенитеса и Жесси Мулена, на что бы мы смотрели?

Мулен жестко провалил первый тайм. Сперва он после углового отбил мяч прямо на Пьера Лис-Мелу, известного мастера дальних ударов, который и здесь эффектно поразил цель примерно с линии штрафной. Еще хуже сыграл голкипер "Сент-Этьена" на 30-й минуте, когда умудрился пропустить медленно катящийся на него мяч. Амину Гуири оставалось только внести его в ворота с двух метров.

После перерыва цирк устроил уже Бенитес, подарив мяч Ромену Амума прямо в собственной штрафной. Тот прострелил на Аушиша - и вот уже счет 1:2. Весело, правда?

Жаль, в остальном матч таким ярким не был - "Ницца" привычно много и бесцельно возила мяч, но добить соперника в добавленное время все же смогла. Прогрессирует детсад Патрика Виейра, это очевидно. Теперь у "Орлят" 13 очков и 5-е место - отличный старт сезона.

Касательно же детсада Клода Пюэля, то у него все печальнее - лишь 1 очков 4 последних турах. Хорошо хоть август "Сент-Этьену" удался - благодаря летним подвигам у него сейчас 10 баллов, а не баранка.

Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Ницца" - 1:3

Голы: Аушиш, 57 - Лис-Мелу, 8, Гуири, 30, Маолида, 90+1

"Сент-Этьен": Мулен - Соу (Трауко, 46), Мукуди, Рецос - Сиссоко, Камара, Юссуф (Гурна-Дуат, 57), Монне-Паке (Ривера, 72) - Крассо (Буанга, 46), Аушиш (Бенхедим, 79), Амума

"Ницца": Бенитес - Робсон-Бамбу, Данте, Нсоки - Лотомба, Тюрам-Ульен (Маолида, 72), Шнейдерлен, А. Камара - Рони Лопеш (Ндойе, 83), Гуири (Данило, 83), Лис-Мелу

Предупреждения: А. Камара, 49, Мукуди, 72, Амума, 90+2 - Нсоки, 58, Бенитес, 67, Лотомба, 68, Робсон-Бамбу, 73