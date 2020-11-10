Дешам: Гризманн немного шокирован

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что форвард "Барселоны" Антуан Гризманн находится в сложной ситуации. Гризманн, перебравшись в "Барселону" из "Атлетико", до сих пор не смог полностью адаптироваться в новом клубе.

"Антуан немного шокирован, ему надо меняться. Но я никогда не поставлю под сомнение его способности.

В общем-то, все игроки, проходящие через сложные ситуации в своих клубах, немного шокированы. Это вполне нормально", — цитирует Дешама Telefoot.

Ранее бывший советник и агент Гризманна Эрик Олатс заявил, что капитан "Барселоны" Лионель Месси сделал всё, чтобы адаптация француза в новом клубе была максимально сложной. По словам Олатса, Месси не разговаривал на тренировках с Гризманном.

В текущем сезоне Гризманн провёл семь матчей в Примере, забил два мяча и отдал результативную передачу.