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Дешам: Гризманн немного шокирован

Франция
(1 голосов)

Футболист не может освоиться в новом клубе

Дешам: Гризманн немного шокирован
Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что форвард "Барселоны" Антуан Гризманн находится в сложной ситуации. Гризманн, перебравшись в "Барселону" из "Атлетико", до сих пор не смог полностью адаптироваться в новом клубе.

"Антуан немного шокирован, ему надо меняться. Но я никогда не поставлю под сомнение его способности.
В общем-то, все игроки, проходящие через сложные ситуации в своих клубах, немного шокированы. Это вполне нормально", — цитирует Дешама Telefoot.

Ранее бывший советник и агент Гризманна Эрик Олатс заявил, что капитан "Барселоны" Лионель Месси сделал всё, чтобы адаптация француза в новом клубе была максимально сложной. По словам Олатса, Месси не разговаривал на тренировках с Гризманном.

В текущем сезоне Гризманн провёл семь матчей в Примере, забил два мяча и отдал результативную передачу.

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В статье: Дидье Дешам Антуан Гризманн Барселона
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
10.11.2020 в 18:40
Знал куда шел. И уходил грязновато. Жалеть не за что.
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