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Погба: Никогда в карьере мне еще не было так сложно

Франция
(1 голосов)

Француз сейчас не в лучшей форме

Погба: Никогда в карьере мне еще не было так сложно
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мыслями насчет текущего периода в своей карьере.

"Никогда в карьере мне еще не было так сложно. Вызов в сборную Франции – глоток свежего воздуха. У нас удивительная команда, просто волшебная", - рассказал француз.

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27-летний Погба выступает за "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне АПЛ Поль провел 7 матчей, голов не забил и результативных передач не отдал.

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В статье: Поль Погба сборная Франции Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 22:03
А по чем чречка?
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