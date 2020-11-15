Франция
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Погба: Никогда в карьере мне еще не было так сложно
Француз сейчас не в лучшей форме
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мыслями насчет текущего периода в своей карьере.
"Никогда в карьере мне еще не было так сложно. Вызов в сборную Франции – глоток свежего воздуха. У нас удивительная команда, просто волшебная", - рассказал француз.
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27-летний Погба выступает за "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне АПЛ Поль провел 7 матчей, голов не забил и результативных передач не отдал.
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Источник:Goal.com
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 22:03
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