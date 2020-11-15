Погба: Никогда в карьере мне еще не было так сложно

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мыслями насчет текущего периода в своей карьере.

"Никогда в карьере мне еще не было так сложно. Вызов в сборную Франции – глоток свежего воздуха. У нас удивительная команда, просто волшебная", - рассказал француз.