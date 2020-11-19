Верратти, Неймар, Икарди: лазарет ПСЖ переполнен перед выездом в Монако

Томас Тухель на сегодняшней пресс-конференции рассказал о положении дел с травмированными в "Пари Сен-Жермен". Мягко говоря, все неважно.

Завтра с "Монако" точно не сыграют Марко Верратти (квадрицепс) и Мауро Икарди (колено) - их возвращение на поле ожидается на следующей неделе. В то же время Юлиан Дракслер, Тило Керер, Идрисса Гуйе и Хуан Бернат вылетели на длительные сроки.

Решение насчет Неймара и Мойзе Кина будет принято сегодня вечером. Пока шансы на их участие в матче примерно 50 на 50.

В то же время Килиан Мбаппе точно выйдет на поле, но лишь на замену. Текущие кондиции позволят французу отыграть максимум тайм.

Кроме того, с "Монако", скорее всего, не сыграют вернувшиеся сегодня из Латинской Америки Леандро Паредес, Анхель Ди Мария и Маркиньос. По словам Тухеля, он проконсультируется с медиками, но, вероятно, вся троица будет готовиться уже к матчу ЛЧ против "РБ Лейпциг", который состоится 24 ноября.

Напомним, "ПСЖ" после 10 туров лидирует в чемпионате Франции с 24 очками. "Монако" идет шестым с 17 баллами.