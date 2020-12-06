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Мбаппе отметился сотым голом за ПСЖ в матче с Монпелье

Франция
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Килиан вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба

Мбаппе отметился сотым голом за ПСЖ в матче с Монпелье
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Килиан Мбаппе отметился голом в матче против "Монпелье" в 13-м туре Лиги 1.

Для 21-летнего француза этот гол стал сотым в 137 матчах в футболке "ПСЖ".

Таким образом он выше на четвертое место в списке лучшим бомбардиров клуба в истории. Больше голов в футболке парижан забивали лишь Эдинсон Кавани (200 мячей), Златан Ибрагимович (156) и Педру Паулета (109).

Напомним, Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017-го года.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
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