Франция
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Мбаппе отметился сотым голом за ПСЖ в матче с Монпелье
Килиан вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба
Килиан Мбаппе отметился голом в матче против "Монпелье" в 13-м туре Лиги 1.
Для 21-летнего француза этот гол стал сотым в 137 матчах в футболке "ПСЖ".
Таким образом он выше на четвертое место в списке лучшим бомбардиров клуба в истории. Больше голов в футболке парижан забивали лишь Эдинсон Кавани (200 мячей), Златан Ибрагимович (156) и Педру Паулета (109).
Напомним, Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017-го года.
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