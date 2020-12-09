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Виейра может возглавить Нант

Франция
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Ранее он работал в Ницце

Виейра может возглавить Нант
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Бывший главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра может возглавить "Нант", сообщает The Sun.

По информации источника, 44-летний специалист может занять место Кристиана Гуркюффа, с которым "Нант" ранее расторг контракт.

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После 13 туров чемпионата Франции-2020/21 "Нант" занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.

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В статье: Патрик Виейра Ницца Ницца (Франция)
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